Оновлення Porsche Cayenne розкрили на шпигунських фото

Porsche Cayenne отримав деякі оновлення всередині та зовні. На шпигунських фото вдалося ближче розгледіти, що ж змінилося в авто.

Оновлену модель вперше побачили у лютому цього року. Цього разу її помітили на дорогах загального користування в Німеччині. Цей прототип не отримав усіх очікуваних змін, але все одно є на що подивитися. Про це повідомляє Motor1.

Позашляховик випробовують із задньою частиною поточної моделі. Там взагалі немає камуфляжу, що свідчить про те, що Porsche вирішила продовжити тести зі старим дизайном. Хоча попередній прототип мав сильно замасковану задню частину.

Спереду фари здаються різними, і маскування намагається обдурити щодо їх фактичної форми. Є модифікації переднього бампера, і навіть дещо інакше виглядає капот, хоча це може бути лише візуальний ефект під кутом фотографії. Всередині Cayenne отримав центральну консоль з перемикачем передач, який дуже схожий на той, що був у новому 911.

Окрім візуальних удосконалень, очікується, що розкішний позашляховик матиме деякі механічні оновлення. На жаль, на цій ранній стадії практично нічого не відомо про те, що відбувається під кузовом. Можуть бути деякі налаштування двигуна, однак, враховуючи і без того солідну лінійку агрегатів Cayenne, навряд будуть великі зміни.

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