Оновлений BMW 3-Series помітили з новим салоном та вигнутим дисплеєм

Тестову BMW 3-Series помітили зовсім без зовнішнього камуфляжу, але з прихованою панеллю приладів.

Протягом останніх кількох років BMW, як і більшість німецьких автовиробників, схильні до незначної модернізації своїх моделей, але щось інше відбувається 3-Series. Очікується, що оновлене авто дебютує влітку цього року. Про це повідомляє Carscoops.

Однією з найважливіших змін стане прийняття останньої інформаційно-розважальної системи iDrive, яка базується на новій операційній системі BMW 8 і дебютувала у повністю електричному позашляховику iX.

Тестовий автомобіль мав заховану панель приладів, але контур тканин, які її прикривають, наводить на думку, що BMW збирається використовувати той самий вигнутий дисплей, що і на iX. Це змусить їх змінити дизайн приладової панелі. Додавання такого екрану всередині 3-Series може означати кінець класичного інтер’єру BMW.

Автовиробник вже говорив, що новий iDrive буде представлений і в нещодавно розкритому i4, проте вони тоді не показали жодних фотографій інтер'єру. Якщо поєднати цю інформацію із тестовим автомобілем, можна впевнено сподіватися, що найбільшою зміною в модернізованих моделях 3-Series та 4-Series стане інтер'єр.

Очікується, що оновлення для G20 3-Series запропонує цілий ряд тонких налаштувань зовнішнього дизайну, включаючи кольори, новий дизайн коліс та фар та невеликі зміни на бамперах.

BMW запланувала розпочати виробництво оновленої 3-Series цього липня, а 4-Series – через місяць, тому ми зможемо побачити більше тестових автомобілів на дорозі в найближчі тижні.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, BMW розпочав випробування купе 2 Series (G42), яку помітили у різних рівнях комплектації.