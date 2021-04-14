Новий Range Rover Evoque розсекретили перед дебютом у Китаї

Новий Range Rover Evoque з довгою колісною базою розсекретили перед дебютом на Шанхайському автосалоні.

За зовнішнім виглядом кросовер миттєво впізнаваний. Він має довжину 4581 мм і колісну базу 2841 мм. Обидва показники збільшилися на 160 мм. Хоча модель на 280 мм коротша за Velar, різниця в їхніх колісних базах становить лише 33 мм. Про це повідомляє Carscoops.

Evoque повинен мати просторий салон, який буде нарівні з більшим братом. До цього однією з головних скарг на модель було те, що у ній недостатньо місця для ніг на задніх сидіннях, усього 859 мм.

Щоб забезпечити додаткову довжину, Evoque отримав довші задні двері. Дах також було розтягнуто, але він зберігає крутий схил, як у стандартної моделі. Існували припущення, що кросовер буде пропонуватися на сім місць, але ця версія має лише п’ять. Однак це може змінитися в майбутньому.

Потужність забезпечує знайомий 2,0-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом, що видає 246 к.с. і 365 Нм крутного моменту. Він під’єднаний до дев’ятиступеневої автоматичної коробки передач та системи повного приводу.

Це дозволяє стандартному Evoque розганятися від 0 до 100 км/год за вісім секунд, перш ніж досягти максимальної швидкості 229 км/год. Однак варіант із довгою колісною базою може буде трохи повільнішим.

Задня частина Range Rover Evoque CarNewsChina.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Lunaz почали виробляти електромобілі на базі Range Rover першого покоління. Планувалося створити всього 50 їхніх екземплярів.