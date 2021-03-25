Новий кросовер Hyundai Kona N Performance помітили до прем'єри
Hyundai Kona N 2021 року фото-шпигуни помітили раніше його офіційної прем'єри. Спортивний кросовер був повністю оголений біля іподрому Нюрбургринг у Німеччині, коли знімали його промо-ролик.
Фотографи розповідають, що сусідні дороги були закриті, а невелика армія людей та транспортних засобів була використана, щоб сховати транспортний засіб. Але на фото все одно можна побачити дизайн моделі. Про це повідомляє Carscoops.
На автомобіль встановили решітку з чорною сіткою, логотипом "Hyundai" посередині та значком "N" поруч. Червоне оздоблення прикрашає бічні спідниці та задній дифузор, який все ще розділяється чотирма ребрами, але замість подвійних вихлопних труб з правого боку, Kona N має більші подвійні наконечники.
Він також має більший спойлер на даху, емблему "N" на задніх дверях та чорні диски з V-спицями та ковпачками "N" по центру, що обертаються навколо червоних гальмівних супортів.
Потужність забезпечуватиме 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який видаватиме 276 к.с. та буде поєднаний з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Це, мабуть, той самий агрегат від Veloster N, який видає 275 к.с. і 353 Нм крутного моменту.
Враховуючи, що 2021 Kona N виглядає готовим до запуску, до офіційної прем’єри можуть залишатися дні чи тижні.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Німеччині стартував продаж нового Hyundai Bayon, який в найпростішій комплектації коштує від 16 790 євро.