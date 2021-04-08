На продаж виставили рожевий "поліцейський" Ford Explorer

На аукціон Mecum виставили Ford Explorer 2013 року. Він пофарбований у рожевий колір і має поліцейські модифікації.

У лоті не зазначається, що автомобіль належав правоохоронцям. Але він має специфічний бампер з прожектором, маленькі ліхтарі, встановлені спереду і ззаду, гладкий дах без вантажних рейок та певні функції у салоні, що відповідає типовим поліцейським моделям. Про це повідомляє Motor1.

Додати ці речі, звичайно, не важко, хоча прожектор, що закріплюється на болтах, не просто встановити. Аукціон також не багато розповідає про інші деталі Explorer.

Вони кажуть, що він має спеціальну рожеву фарбу, цим ж кольором наповнений інтер’єр, а сидіння мають білі вставки. Килим рожевий, вставки у двері рожеві, і навіть багажне відділення має рожеву підлогу.

Автомобіль їздить на замовлених 20-дюймових колесах та має 3,7-літровий двигун V6. Під капотом, до речі, помітно білу фарбу, тому це може бути ще одним доказом, що це старий поліцейський автомобіль.

Пробіг та стан позашляховика не згадується. Однак, вказана ціна від 15 000 до 20 000 доларів. Аукціон стартує 8 квітня 2021 року і завершується 10 квітня.

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