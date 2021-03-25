На європейський ринок виходить новий кросовер DS 4 La Premiere

Компанія DS Automobiles виводить на європейський ринок свій новий кросовер DS 4 La Premiere. Французька фірма розповіла про характеристики авто і назвала ціни.

Модель презентували ще на початку лютого, а вже зараз її можна забронювати в інтернеті. Кросовер доступний з двома двигунами, від яких залежать ціни на нього. З гібридом E-TENSE 225 він коштує від 51 150 євро, а з PureTech 225 Automatic від 49 200 євро. Про це йдеться на сайті виробника.

DS 4 La Premiere коштує від 49 200 євро DS Automobiles

Обидва видають 225 кінських сил та використовують чотирициліндровий бензиновий агрегат з турбонаддувом та автоматичною коробкою передач з восьмиступеневим гідротрансформатором. В електричному режимі автомобіль може проїхати 50 км. Крім того, на французькому ринку буде доступний третій варіант двигуна PureTech 180 Automatic, з яким автомобіль буде дешевшим.

Що стосується обладнання, в цю модель входить багато елементів, які позиціонується як справжня технологічна вітрина бренду. Звичайно, якщо зупинитися на деяких деталях, можна згадати систему нічного бачення DS Night Vision, гідроакустичне обладнання Focal або лаковану сіру фарбу. У покупців DS 4 La Premiere з'явиться наприкінці 2021 року.

Кросовер стане доступним в кінці 2021 року DS Automobiles

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, DS презентував нове покоління хетчбека DS 4. Порівняно з попередником новинка стала більшою та отримала широкі задні двері з електроприводом стекол.