На аукціон виставили лімузин Cadillac з кришталевою люстрою в салоні

В Японії виставили на продаж лімузин, який побудували на базі седана Cadillac Fleetwood 1994 року випуску. Він коштує 395 000 ієн, що в еквіваленті майже 100 000 гривень.

Для створення автомобіля інженери розрізали седан навпіл і встановили посередині додаткову частину кузова. Попри збільшення колісної бази, модель залишилася чотиридверною. Про це повідомляє сайт Motor.ru.

Лімузин, створений на базі Cadillac Fleetwood Auctions.yahoo.co.jp

Кузов оброблений різними кольорами та малюнками. Проте лакофарбове покриття лімузина стало непридатним. На даху почалася корозія, і там майже повністю зійшла фарба.

Салон лімузина оброблений рожевим кольором. В центрі розташований круглий стіл, а на стелі – кришталева люстра. Судячи зі збережених стелажів, раніше всередині був міні-бар і акустична система, але з часом салон автомобіля прийшов в таку ж непридатність, як і зовнішній вигляд машини.

Під капотом у Cadillac 5,7-літровий V8 на 260 кінських сил, який працює з чотирьохдіапазонним "автоматом".

Рожевий салон автомобіля Auctions.yahoo.co.jp

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у США на аукціон виставлять гібрид лімузина та літака. Власник витратив на його створення понад мільйон доларів та два роки.