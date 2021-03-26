Mini анонсувала потужний електричний хетчбек John Cooper Works
Mini анонсувала вихід потужного електричного хетчбека John Cooper Works Electric. Він може дебютувати вже найближчим часом.
До 2025 року британська компанія випустить останній автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, а на початку 2030-х вона стане повністю електричною. Бренд вже має у продажу перший у своїй історії серійний електромобіль Cooper SE, а його більш потужну версію планується випустити найближчим часом. Про це повідомляє Motor1.
Про John Cooper Works Electric вперше розповіли у грудні 2020 року, чим підтвердили чутки про потужний хетчбек з нульовим рівнем викидів. Зараз марка випустила ще одне тизерне зображення з електричним JCW, що може натякати на швидкий дебют.
На жаль, Mini не готові розкрити будь-які подробиці про модель. Однак, виробник автомобілів каже, що "відчувається, що настав час для підвищення", що звучить як сильний сигнал про те, що має бути оновлення потужності порівняно з Cooper SE. Останній має 184 кінські сили і 199 Нм крутного моменту, забезпечуючи прискорення від 0 до 100 кілометрів на годину за 7,3 секунди. Максимальна швидкість –150 км/год.
Буде цікаво подивитися, чи Mini збереже одномоторну компоновку і просто поставить більш потужний електродвигун, або ж дасть John Cooper Works Electric другий двигун для можливої повнопривідної системи. Хоч перше здається більш вірогідним.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Mini готується до випуску гібридної моделі Countryman, яка на одному заряді зможе проїхати 61 кілометр.