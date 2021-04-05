Mercedes може випустити електричну версію G-Class

Daimler зареєстрував у відомстві з інтелектуальної власності Європейського Союзу назви EQG 580 та EQG 560, одна з яких може виявитися електричним Mercedes G-Class.

Обидва ім’я стосуються електричних транспортних засобів та їх частин. Заявки на реєстрацію назв подали 1 квітня 2021 року і зараз вони перебувають на розгляді. Про це повідомляє Motor1.

Інформація про електричний G-Class з’явилася ще у 2019 році, коли про це заявив гендиректор Daimler Ола Келленіус. Наступного року Mercedes-Benz підтвердив це офіційним планом компанії, за яким до 2030 електричні машини мають становити більше половини загальних продажів.

Ще поки мало деталей щодо електричного G- Class, або EQG, як варто його почати називати. Однак Mercedes заявив, що "Легенда буде рости і електрифікуватися". Коли вийде модель, теж незрозуміло, хоча очікується, що новий G-Class 4x4 Squared вийде на початку 2022 року.

Наразі Mercedes готує EQS – перше авто, засноване на модульній архітектурі компанії для розкішних та представницьких електромобілів. Тому очевидно, що німецький автовиробник активно працює над тим, щоб збільшити свій діапазон електричних моделей, який включає електричну версію Mercedes G-Class.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, новий Mercedes G-Class 4x4 Squared протестували на Нюрбургрингу. Відомо, що він отримає 4,0-літровий V8 з парою турбокомпресорів.