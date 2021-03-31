Літні шини від Nokian Tyres для легкових авто: огляд новинок

Багатий асортимент літніх шини Nokian Tyres дозволить підібрати оптимальний комплект шин для будь-якого легкового автомобіля.

Лінійка літніх шин Nokian Tyres постійно розширюється та вдосконалюється з урахуванням зростаючих вимог до безпеки та комфорту. АвтоОбоз пропонує познайомитися з модельним рядом до майбутнього теплого сезону.

Nokian Hakka Black 2

Флагманом лінійки літніх шин від компанії Nokian Tyres є модель Nokian Hakka Black 2. Друга генерація високошвидкісних шин призначена, у першу чергу, власникам потужних спортивних автомобілів, а також машин класу "люкс". Шини цього сімейства забезпечують максимальну стабільність при русі на високій швидкості як на прямих, так й в поворотах.

Флагманом лінійки літніх шин від компанії Nokian Tyres є модель Nokian Hakka Black 2 nokiantyres.com

Забезпечити високі споживчі якості в умовах підвищених навантажень покликана концепція активного зчеплення Dynamic Grip. Вона поєднує у собі спеціально розроблену гумову суміш, багатошарову структуру шини та малюнок протектора. Все це покликане забезпечити максимальну пляму контакту з дорожнім покриттям не тільки у суху й теплу погоду, але й у дощ.

Зокрема, відведення води на мокрому покритті сприяють гідроконусние канавки на центральних та поздовжніх ребрах – вони акумулюють воду та направляють її у широкі поздовжні канавки, подалі від зони контакту.

Велика мережа канавок ефективно видаляє воду із зони контакту, забезпечуючи надійне зчеплення навіть у сильний дощ nokiantyres.com

Низький рівень шуму шини забезпечується за рахунок технології Silent Groove – напівкруглих поглиблень на стінках подовжніх ребер. Вони дозволяють повітрю більш плавно обтікати шину, що позитивно позначається на загальному рівні шуму. Крім того, зменшення завихрень у зоні протектора знижує опір повітря, підвищує економічність та охолоджує поверхню шини, підвищуючи її довговічність.

Nokian Hakka Black 2 пропонується у діапазоні від 17 до 21 дюйма, а повний модельний ряд включає 42 варіанти типорозмірів.

Nokian Hakka Blue 2

Ще одна преміальна модель від компанії Nokian Tyres – Nokian Hakka Blue 2. Вона адресована власникам легкових та сімейних автомобілів середнього класу. Модель спеціально розроблена для використання у складних кліматичних умовах. Вона зберігає керованість навіть в тому випадку, якщо дорога покрита шаром води, забезпечує надійне гальмування та запобігає акваплануванню. Швидкісний індекс V, що дозволяє розганяти машину до 240 км/год.

Nokian Hakka Blue 2 адресована власникам легкових та сімейних автомобілів середнього класу nokiantyres.com

Спеціальні ламелі Dry Touch 2 призначені для видалення із зони контакту великої кількості води. Їх форма підібрана таким чином, щоб волога якомога швидше відводилася у широкі поздовжні канавки.

Спеціальні ламелі Dry Touch 2 призначені для видалення із зони контакту великої кількості води nokiantyres.com

Інженери закликали на допомогу ефект Коанда, який дозволяє точно направити потоки води та допомагає ефективно боротися з акваплануванням. Крім того, вони забезпечують надійне зчеплення на мокрому асфальті навіть у разі значного зносу шини.

Спеціальна гумова суміш Hakka Blue Hybrid за рахунок додавання до складу соснового масла забезпечує зниження робочої температури шини та зменшення опору коченню. Як наслідок, знижується споживання палива та обсяг вихлопних газів, що виробляються автомобілем. Гумова суміш також у змозі витримати підвищені навантаження на шину при їзді по поганих дорогах, з нерівним асфальтом або ґрунтовкою.

Технологія Silent Groove знижує рівень шуму nokiantyres.com

Nokian Hakka Blue 2 доступна у діапазоні від 15 до 18 дюймів, а повний асортимент включає 24 моделі.

Nokian Hakka Green 3

Нова літня шина Nokian Hakka Green 3 преміум-класу створена для швидко мінливих погодних умов. Вона забезпечує низький опір коченню та безпеку на мокрій дорозі з ранньої весни до холодних осінніх днів. За показниками комфорту поїздки та дбайливого ставлення до навколишнього середовища ця літня шина стане хорошим вибором для компактних та середньорозмірних сімейних автомобілів.

Нова літня шина Nokian Hakka Green 3 преміум-класу створена для швидко мінливих погодних умов nokiantyres.com

В основі новинки лежить концепція Green Sense, яка дозволяє шині швидко зупинятися, а також ефективно запобігати аквапланування на дорогах навіть з глибокими коліями. Керованість залишається стабільною, точної та комфортною на сухому покритті і під дощем.

Біо-смола у складі гумової суміші підвищує зносостійкість, покращує паливну економічність, а також забезпечує надійне зчеплення з вологою поверхнею.

Зносостійкість нової шини Nokian Hakka Green 3 стала вище на 35% у порівнянні з показниками попередньої моделі. Це означає, що вона прослужить як мінімум на один сезон довше або приблизно 10000 км пробігу на одному комплекті, у залежності від стилю водіння.

Зносостійкість нової шини Nokian Hakka Green 3 стала вище на 35% у порівнянні з показниками попередньої моделі nokiantyres.com

Широкий вибір типорозмірів шин Hakka Green 3 (від 13 до 18 дюймів), що забезпечують комфортне та економічне водіння, підходить для сімейних автомобілів малого та середнього розміру. Багато типорозміри шин спеціально розроблені для найсучасніших автомобілів з гібридними двигунамита електромобілів. Найбільш поширені індекси швидкості: T (до 190 км/год), H (до 210 км/год) та V (до 240 км/год).

Широкий вибір Hakka Green 3 (від 13 до 18 дюймів) підходить для сімейних автомобілів малого та середнього розміру nokiantyres.com

Розширена Hakka-гарантія

Варто нагадати, що автолюбителі, які придбають продукцію Nokian Tyres у шинних центрах Vianor, зможуть скористатися Розширеної Hakka-гарантією. Вона дозволяє безкоштовно замінити або відремонтувати випадково пошкоджену шину протягом року з моменту покупки. З урахуванням того, у якому стані знаходяться наші дороги після минулої зими, подібна опція може виявитися дуже до речі. Але важливо не плутати Розширену Hakka-гарантію зі звичайною 5-річної заводською гарантією, яка надається на всі без винятку шини NokianTyres.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як уникнути аквапланування. Дослідження, проведені компанією Nokian Tyres, показали, що на зношених шинах (протектор менше 1,6 мм, шар води близько 5 мм) небезпека аквапланування виникає при швидкості 76 км/год, а у нових шин аналогічний показник дорівнює 96 км/год.