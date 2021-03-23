Lexus опублікував тизер нового загадкового та витонченого концепту

Lexus показав нову загадкову модель, яка має дебютувати 30 березня. Компанія опублікувала тизерні зображення новинки.

Виробник розкішних авто тримає деталі під прикриттям, але у Motor1 відредагували фото, намагаючись розкрити більше інформації про дизайн. Здається, авто має відносно високий кліренс, натякаючи на силует, який буде подібний на позашляховик, але дах отримає аеродинамічні форми.

Поки немає видимих ​​вирізів для дверей, потенційна виробнича версія, швидше за все, матиме п'ятидверну компоновку. Видно підсвічений логотип спереду та помітні написи "Lexus" на дверях багажника, а також перегородку, що ділить навпіл заднє скло. Спереду, під капотом видно рівну лобову область. Також схоже, що платформа була задумана не лише для суто електричних автомобілів, а й для моделей, оснащених двигунами внутрішнього згоряння.

В основі нового концепту Lexus лежить анонсована раніше трансмісія Direct4 для електромобілів та гібридів. Вона складається з переднього та заднього електродвигунів для кожної осі, що означає, що крутний момент розподіляється індивідуально. Для гібридів, як очікується, бензиновий двигун буде направляти потужність на передні колеса, тоді як електронний двигун веде задню вісь.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Lexus презентував найпотужнішу в історії моделі версію IS 500 F Sport Performance Launch Edition. Всього буде виготовлено 500 екземплярів