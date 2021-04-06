Jeep презентував оновлену модель Compass

Американська компанія Jeep провела онлайн-презентацію оновленого позашляховика Compass.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Для компанії модель є дуже важливою з точки зору бізнесу. У минулому році на Compass припадає понад 40% всіх продажів компанії у Європі.

У минулому році на Compass припадає понад 40% всіх продажів компанії в Європі media.stellantis.com

У процесі рестайлінгу дизайнери зробили вигляд новинки більш агресивним за рахунок рубаних граней у стилі великих моделей бренду. Для новинки будуть запропоновані кілька варіантів оформлення передньої частини, а також широкі можливості для персоналізації. Фари стали тонше та повністю світлодіодні. Повністю змінилася форма бамперів.

У процесі рестайлінгу дизайнери зробили вигляд новинки більш агресивним за рахунок рубаних граней у стилі великих моделей бренду media.stellantis.com

Ще більше відрізняється дизайн салону, який тепер виглядає більш сучасно та практично. Над торпедою розташувався "планшет" інфо-розважальної системи Uconnect 5 діагоналлю 8,4 або 10,1 дюйма, а перед водієм розташовується цифровий екран діагоналлю 10,25 дюйма. Мультимедіа працює в 5 разів швидше попередника, підтримує бездротовий доступ до Apple CarPlay і Android Auto, має вбудовану навігацію 3D TomTom, функцію голосового управління та доступ до різноманітних онлайн-сервісів Uconnect. Покупці зможуть вибирати з декількох варіантів комплектації, а також широкого списку квітів та матеріалів оздоблення.

Новинка отримала повністю цифровий кокпіт з двома кольоровими дисплеями media.stellantis.com

Оновлений Jeep Compass буде запропонований в п'яти комплектаціях – Sport, Longitude, Limited, S та Trailhawk, з п'ятьма варіантами силових агрегатів – бензинових, дизельних та гібридних PHEV, з трьома коробками передач – 6-ступінчастою МКП, роботизованою DDCT та 6-ступінчастою АКП, а також з переднім або повним приводом.

Бензинова гамма представлена 1,3-літровим мотором потужністю 130 або 150 к.с. Він працює в парі з "механікою" або DDCT, а привід здійснюється виключно на передню вісь.

Дизельна модифікація має в своєму арсеналі оновлений 1,6-літровий турбодизель Multijet II потужністю 130 к.с. (+10 к.с.) та крутним моментом 320 Нм, 6-ступінчасту МКП та передній привід.

Гібридна версія PHEV буде доступна у двох варіантах потужності – 190 та 240 к.с. Вона пропонується з 6-ступінчастим автоматом таповнопривідною трансмісією eAWD.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Jeep відзначила 80-річчя бренду випуском ювілейних версій.