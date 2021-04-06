Jeep презентував оновлену модель Compass

Американська компанія Jeep провела онлайн-презентацію оновленого позашляховика Compass.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Для компанії модель є дуже важливою з точки зору бізнесу. У минулому році на Compass припадає понад 40% всіх продажів компанії у Європі.

У процесі рестайлінгу дизайнери зробили вигляд новинки більш агресивним за рахунок рубаних граней у стилі великих моделей бренду. Для новинки будуть запропоновані кілька варіантів оформлення передньої частини, а також широкі можливості для персоналізації. Фари стали тонше та повністю світлодіодні. Повністю змінилася форма бамперів.

Ще більше відрізняється дизайн салону, який тепер виглядає більш сучасно та практично. Над торпедою розташувався "планшет" інфо-розважальної системи Uconnect 5 діагоналлю 8,4 або 10,1 дюйма, а перед водієм розташовується цифровий екран діагоналлю 10,25 дюйма. Мультимедіа працює в 5 разів швидше попередника, підтримує бездротовий доступ до Apple CarPlay і Android Auto, має вбудовану навігацію 3D TomTom, функцію голосового управління та доступ до різноманітних онлайн-сервісів Uconnect. Покупці зможуть вибирати з декількох варіантів комплектації, а також широкого списку квітів та матеріалів оздоблення.

Оновлений Jeep Compass буде запропонований в п'яти комплектаціях – Sport, Longitude, Limited, S та Trailhawk, з п'ятьма варіантами силових агрегатів – бензинових, дизельних та гібридних PHEV, з трьома коробками передач – 6-ступінчастою МКП, роботизованою DDCT та 6-ступінчастою АКП, а також з переднім або повним приводом.

Бензинова гамма представлена 1,3-літровим мотором потужністю 130 або 150 к.с. Він працює в парі з "механікою" або DDCT, а привід здійснюється виключно на передню вісь.

Дизельна модифікація має в своєму арсеналі оновлений 1,6-літровий турбодизель Multijet II потужністю 130 к.с. (+10 к.с.) та крутним моментом 320 Нм, 6-ступінчасту МКП та передній привід.

Гібридна версія PHEV буде доступна у двох варіантах потужності – 190 та 240 к.с. Вона пропонується з 6-ступінчастим автоматом таповнопривідною трансмісією eAWD.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Jeep відзначила 80-річчя бренду випуском ювілейних версій.