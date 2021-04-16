Ілон Маск прокатався на Tesla Cybertruck і показав її інтер’єр

Генеральний директор Tesla Ілон Маск відвідав на Cybertruck гігафабрику компанії у штаті Техас, США, яка називається Giga Texas. Працівникам вдалося сфотографувати інтер’єр пікапа.

Всередині можна побачити футуристичний штурвал, який компанія також планує встановити в Model S, де він буде на вибір між звичайним кермом. Також в одній з найбільш очікуваних новинок Tesla встановлений 17-дюймовий дисплей, як в оновлених Model X та тій ж самій Model S. Фото опублікували користувачі сайту Reddit.

Салон Tesla Cybertruck X5AT_1 / Reddit

На повністю електричному пікапі Маск проїхав навколо масивного будівельного комплексу заводу, і сам офіційно це підтвердив у Twitter. На фотографіях видно, що гендиректор звертається до працівників Giga Texas, яких, схоже, автомобіль цікавив не менше.

Промова Ілона Маска X5AT_1 / Reddit

На зображеннях можна оцінити зовнішній вигляд моделі в кузові з нержавіючої сталі та брудними шинами. Здається, що цей Cybertruck є тим самим прототипом, який компанія представила ще в 2019 році.

Очікується, що виробництво моделі розпочнеться цього року. Хоча сам Ілон не називає конкретних термінів.

Виробництво електричного пікапа почнеться цього року X5AT_1 / Reddit

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на базі Tesla Cybertruck створили настільки ж інноваційний кемпер CyberLandr.