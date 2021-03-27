Hurtan показав реплікар на основі Mazda MX-5

Ательє Hurtan презентувало своє бачення купе-кабріолета Mazda MX-5 RF. Новинку, що отримала назву Grand Albaycin, можна буде замовити у Франції, Німеччині, Італії, Норвегії, Росії та ОАЕ.

Про це повідомляється на сайті виробника. Вперше автомобіль показали на початку цього року, а зараз стало відомо, що Hurtan буде доступний і за межами рідної Іспанії. Завдяки угоді про співпрацю між Hurtan та Mazda Grand Albaycin отримав європейський сертифікат відповідності транспортного засобу.

Hurtan Grand Albaycin буде доступний у декількох варіантах кузова hurtangrandalbaycin.com

Компанія презентувала другий рівень комплектації Grand Albaycin – Bespoke. Автомобіль отримає іншу решітку радіатора та нові 17-дюймові диски. Крім того, він буде доступний із м'яким верхом або у варіанті тарга.

Версія Bespoke вирізняється новими 17-дюймовими дисками hurtangrandalbaycin.com

Для топової комплектації розробили нове облицювання радіатора hurtangrandalbaycin.com

Як і родстер Mazda, новинка буде доступна з двома двигунами на вибір. Топверсія отримає 2,0-літровий мотор потужністю 181 к.с., який може працювати як із "механікою", так і з "автоматом". Такий тандем дозволить розганяти авто до "сотні" за 6,8 секунди, що на 1,1 секунди довше, ніж потрібно Mazda MX-5.

Для оздоблення салону використано шкіру та алькантару hurtangrandalbaycin.com

Максимальна швидкість 2-літрової версії досягає 219 км/год, а модифікація з 130-сильним 1,5-літровим двигуном здатна розігнатися до 204 км/год.

Для моделі можна замовити індивідуальне комбіноване забарвлення hurtangrandalbaycin.com

Ціни на комплектацію Bespoke поки не повідомляються. Раніше компанія анонсувала, що вартість Grand Albaycin стартує з 59000 євро для 1,5-літрової моделі, а Heritage Carbio обійдеться щонайменше у 82 300 євро.

Автомобіль буде запропонований як із тканинним верхом, так й у варіанті купе-кабріолет із жорстким складним дахом hurtangrandalbaycin.com

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