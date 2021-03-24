GMC Terrain оновили дизайн та додали нову версію

Юрій Андріїв
Юрій Андріїв
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2,8 т.
GMC Terrain

Кросовер GMC Terrain отримає реконструкцію 2022 модельного року. Йому оновлять дизайн та додадуть нову версію.

Одна з найважливіших моделей бренду одразу виглядає впізнавано, хоча має більшу решітку радіатора, яку оточують рестайлінгові світлодіодні фари. Внизу злегка модифікований передній бампер з менш хромованою обробкою. Про це повідомляє Carscoops.

Також кросовер отримав нові світлодіодні задні ліхтарі та оновлену кольорову палітру, яка включає чотири нові варіанти. Модель також оснащена рестайлінговими 18- та 19-дюймовими легкосплавними колесами.

GMC Terrain 2022 року

Популярні версії Denali та Elevation Edition повертаються, і до них приєднується абсолютно новий варіант AT4. GMC мало що сказав про останнього, але він відрізняється міцним зовнішнім виглядом з пластиковою обшивкою кузова, передньою пластиною, чорними колесами та унікальною решіткою радіатора.

Зміни в салоні незначні, але там оновлена обробка та оббивка, а також додані бездротові функції Android Auto та Apple CarPlay. Інші оновлення включають новий технологічний пакет для SLT та AT4, а також новий головний дисплей. Останній поставляється в стандартній комплектації для Denali і доступний у SLT та AT4.

Terrain 2022 року в стандартному варіанти отримав асортимент систем допомоги водію, включаючи автоматичне екстрене гальмування та попередження про лобове зіткнення. До них приєднуються системи гальмування перед пішоходами і утримання смуги руху з попередженням про виїзд із неї.

Потужність забезпечує 1,5-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який виробляє 170 к.с. і 275 Нм. Він підключений до дев'ятиступеневої автоматичної коробки передач. Нові GMC Terrain SLE, SLT та AT4 надійдуть у продаж цього літа, тоді як Denali прибуде восени.

Оновлений кросовер в червоній обробці

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, GMC анонсувало дату презентації електричного Hummer. Позашляховик буде схожий на пікап бренду.

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