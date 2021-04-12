Гібридна система Mercedes-AMG заряджатиметься від дрифту

Гібридні автомобілі Mercedes-AMG зможуть заряджати свої батареї під час дрифту. Система рекуперації спрямовує частину енергії від задніх коліс до акумулятора і перезаряджає його.

Автовиробник докладає всіх зусиль, щоб переконати, що його новий гібридний трансмісійний модуль є крутим і спортивним. Схоже, що його останнє відкриття дійсно зможе переконати навіть найбільш скептично налаштованих водіїв. Про це повідомляє Carscoops з посиланням на розробника гібридної операційної стратегії компанії Йохена Шміца.

Він не розповів багато подробиць про те, як працює технологія, але схоже на те, що вона обертає колеса, а потім застосовує систему рекуперації енергії, щоб уловити будь-яку потужність.

Розробник також сказав, що гібридні силові агрегати Mercedes-AMG зможуть виробляти до 804 к. с. Більша частина потужності буде спрямована на задні колеса, хоча передня вісь зможе витягнути, наприклад, з дрифту, якщо система виявить занадто велике ковзання на задніх колесах.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Mercedes-AMG презентував нову платформу для спортивних моделей. В компанії не мають наміру відмовлятися від двигуна внутрішнього згоряння, але будуть використовувати гібридну систему.