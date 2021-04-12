Автомобілі Юрія Гагаріна: міфічні й реальні

У День космонавтики АвтоОбоз вирішив згадати про автомобілі Юрія Гагаріна.

З урахуванням суперечливості інформації про автомобілі першого радянського космонавта, ми вирішили провести власне дослідження цієї теми.

Міфічний "ЗІМ"

Одним із найбільш таємничих фактів, пов'язаних із машинами Гагаріна є його перший особистий автомобіль. З пліток, до польоту в космос у Гагаріна був ГАЗ-12 "ЗІМ". Підтвердити або спростувати це твердження ми не беремося. Можливо, він і придбав старий автомобіль цієї моделі, які в зв'язку із заміною автопарку новими "Чайками" ГАЗ-13, активно списувалися. Але ні фотографій, ні документів, ні спогадів друзів Гагаріна, що підтверджують цей факт, знайдено не було.

ГАЗ-12 "ЗІМ" випускався з 1950 до 1959 року, коли його змінила "Чайка" gaz.ru

Водійські права

Противники наявності "ЗIМа" у Гагаріна апелюють до скромної зарплати молодого лейтенанта і відсутності водійських прав. Рахувати чужі гроші – поганий тон, тому залишимо це твердження без коментарів. А ось з приводу відсутності у Гагаріна водійських прав до його польоту в космос ми виявили цікаву інформацію в книзі Антона Первушина "Юрій Гагарін: Один політ і все життя. Повна біографія першого космонавта планети Земля".

У 1951 році Гагарін вступив до Саратовського індустріально-педагогічного технікуму на ливарне відділення. "У 1953 році в технікумі була створена військова кафедра, учні звільнялися від призову в армію і проходили підготовку за фахом "Експлуатація та ремонт автомобілів і гусеничних машин". До того ж випускники отримували військове звання молодший технік-лейтенант запасу і права шофера-любителя". Тому після закінчення технікуму Юрій Гагарін повинен був обов'язково отримати водійські права.

Він сказав "Поїхали!"

До місця старту ракети "Восток-1" Гагаріна віз український автобус ЛАЗ-695Б, спеціально підготовлений для цих цілей львівськими фахівцями. Технічно він нічим не відрізнявся від своїх аналогів, а ось інтер'єр повністю переробили. Справа по ходу руху встановили два крісла для космонавтів, а між ними розмістили невеликий столик. Ліворуч розташовувалися сидіння для осiб, що супроводжували екіпаж. Автобус укомплектували засобами радіозв'язку, апаратурою для кінознiмання та додатковими вентиляторами. Вікна прикрасили скромними шторами.

12 квітня 1961 року ЛАЗ-695Б відвіз Гагаріна і його товаришів до старту корабля "Восток-1" obozrevatel.com

Звернемося знову до книги Антона Первушина: "Повністю одягнені Юрій Гагарін і Герман Титов сіли в біло-блакитний автобус ЛАЗ-695Б. Їх супроводжували лікарі, Микола Петрович Каманін і члени загону космонавтів: Валерій Биковський, Григорій Нелюбов, Андріян Ніколаєв, Павло Попович. Дорогою Гагарін попросив зупинитися, вийшов на бетонку, розстебнув скафандр і помочився на заднє колесо автобуса. Так він заклав традицію, запозичивши її в авіаторів Великої Вітчизняної війни, які "справляли малу нужду" перед посадкою у літак".

На Байконурі ЛАЗ-695Б служив до 1967 року. Де він перебував потім – достеменно невідомо, а 1984 року автобус виявили у Москві та передали до Львова. Автобус відреставрували та використовували як музейний експонат у Всесоюзному Конструкторсько-експериментальному інституті автобусобудування. У 1989 році він був переданий музею Ю. Гагаріна директором інституту Володимиром Васильовичем Москальовим. У 2011 році Мінкульт Росії виділив кошти на його реставрацію. У грудні 2011 року автобус своїм ходом прибув із Москви, де його відновлювали, до будівлі Музею Першого польоту в мiстi Гагарін.

ЛАЗ-695Б 2011 року повернувся після реставрації у місто Гагарін у музей vkononov.ru

ГАЗ-69, "Перемога" та ЗІЛ-111В

Посадка космічного корабля Гагаріна відбулася поблизу від села Сміловка, Саратовської області на зораному полі колгоспу "Ленінський шлях". О 10:53 за московським часом ноги Юрія Гагаріна торкнулися землі. Через деякий час до місця посадки на ГАЗ-69 прибув майор Ахмед Гасієв, командир зенітно-ракетного дивізіону ППО із сусіднього села Підгір'я. Він відвіз вже майора Гагаріна до себе в частину, а ще через 40 хвилин перший космонавт полетів на вертольоті на аеродром Енгельса. Там йому вручили вітальну телеграму від Хрущова, після чого на автомобілі "Побєда" повезли в штаб гарнізону. Потім на тій самій машині його відвезли назад на аеродром, звідки він відправився в Куйбишев.

Першим автомобілем Гагаріна після приземлення став звичайний армійський ГАЗ-69 gaz.ru

Після відпочинку в колі родичів та колег, 14 квітня перший космонавт відправився в Москву. Для зустрічі першого космонавта планети був виділений аеропорт Внуково, всі рейси в якому були на день скасовані. Тут Гагарін відрапортував Хрущову і членам радянського уряду про виконання відповідального завдання. Після чого потім Хрущов особисто повів Юрія і Валентину Гагаріних до прикрашеного квітами відкритого автомобілю "ЗІЛ-111В". Кортеж із безлічі машин вирушив у дорогу – до Москви. Таких парадних "ЗіЛів" з 160 до 1963 року було виготовлено всього 10 екземплярів. Автомобіль, який віз Гагаріна, зберігся і перебуває в приватній колекції.

Урочиста зустріч Гагаріна 14 березня в Москві. Космонавт вітає своїх співвітчизників із кабріолета ЗІЛ-111В obozrevatel.com

Посол радянської космонавтики

У квітні 1961 року світ був у захопленні від чергового тріумфу радянської космонавтики. Гагаріна вітали та хотіли бачити гостем у різних країнах – офіційні запрошення надійшли з 80 країн! Радянське політичне керівництво з готовністю відгукнулося на запрошення.

Четвертою, після Чехословаччини, Болгарії та Фінляндії, радянського космонавта приймала Великобританія. 11 липня 1961 року літак із Гагаріним прибув в аеропорт Лондона. Попри дощ, десятки тисяч містян вийшли на вулиці, щоб привітати космонавта. Для Гагаріна надали кабріолет Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe з номером "YG1": такої честі був свого часу відзначений тільки президент США.

Гагаріна зустрічають жителі британської столиці obozrevatel.com

Не менш цікава історія "іменного" номера "YG1". Його на час візиту Гагаріна позичили у відомої британської співачки, акторки та моделі Памели Гард, відомої під псевдонімом Yana Guard. Цей номерний знак був встановлений на її Mercedes-Benz (фото із сайту regtransfers.co.uk).

Під час візиту до Великобританії Гагарін використовував кілька авто, зокрема Rolls-Royce Silver Cloud II, а "іменні" номери для машини "позичили" у співачки та моделі Яни Гард (Yana Guard) obozrevatel.com

На фотографіях добре видно, що Rolls-Royce був із лівим кермом, що доволі дивно для "праворульної" Великобританії. Рiч у тому, що автомобіль призначався для покупця Дж. Дж. Франкеля з Каліфорнії, до якого він був відправлений незабаром після закінчення візиту Гагаріна. Крім Rolls-Royce почесного гостя обслуговував ще один кабріолет – Bentley S2 Continental.

Службові машини першого космонавта

Дивно, але першим службовим автомобілем, який надали Гагаріну, став звичайний армійський всюдихід ГАЗ-69, а за кермом був простий сержант із найближчої авіачастини.

Першим службовим автомобілем Гагаріна став звичайний армійський ГАЗ-69 gaz-69.club

18 квітня 1961 року вийшло Розпорядження Ради Міністрів СРСР №1037рс про подарунки Ю. А. Гагаріну. Воно свідчило: "Визнати за необхідне подарувати від імені Уряду СРСР першому льотчику-космонавту СРСР майору Гагаріну Ю. А. та членам його сім'ї автомашину "Волга", житловий будинок, меблі та екіпірування згідно з додатком. Віднести пов'язані з цим витрати за рахунок резервного фонду Ради Міністрів СРСР".

Доля цієї "Волги" Гагаріна, яка, ймовірно, мала номери "12-04 юаг", не відома obozrevatel.com

Подарунковий чорний седан ГАЗ-21 "Волга" відрізнявся від інших екземплярів багатим хромованим обробленням і блакитним салоном. Попри "ручну" збірку, автомобіль був далекий від досконалості. Після офіційного відвідування Горькiвського автозаводу 1963 року, Гагарін обмовився, що "машиною задоволений, але іноді виникають проблеми". Після такого відклику буквально за ніч машину повністю перебрали, щоб усунути всі неполадки.

Подарунок від уряду – чорна "Волга" ГАЗ-21 з номерами "78-78 мод" 2011 року була відреставрована obozrevatel.com

Ця машина з номерними знаками "78-78 мод" збереглася до наших днів та розміщена у Будинку-музеї першого космонавта у місті Гагарін, Смоленської області. Крім неї Гагарін придбав світлу "21-у". За спогадами очевидців, вона мала цікавий номер "12-04 ЮАГ" ("12.04. Юрій Олексійович Гагарін"). Доля машини не відома.

Службова "Волга" з номерами "84-61 ВГ" періодично бере участь у виставках obozrevatel.com

Влітку 1961 року Центр підготовки космонавтів ВВС СРСР виділив першому космонавтові службовий автомобіль – ГАЗ-21 "Волга" з держномерами "84-61 ВГ". Автомобіль зберігся та перебуває на балансі держави. У 2019 році "Волга" експонувалася на ВДНГ у Москві у павільйоні "Космос".

Французька мрія

Але найцікавішим авто у колекції Гагаріна була французька Matra Bonnet Djet V. Юрій Олексійович побачив її на Міжнародному авіасалоні у Ле-Бурже під час свого другого візиту до Франції у червні 1965 року. Інтерес до стильної спортивної машини першого космонавта не залишився непоміченим. Через місяць компанія Matra відправила двомісне купе до Москви як подарунок, який космонавту вручили у Посольстві Франції у Москві.

Митна декларація на автомобіль Matra-Bonnet Djet V для Гагаріна avto-vip.com

З цією машиною пов'язаний серйозний скандал, що описує радянські звичаї того часу. Ось що пише у своїх спогадах Микола Каманін, начальника відділу з підготовки та забезпечення космічних польотів. "Телефонував секретар ЦК КПРС Суслов. Він запитав, чи знаю я про статтю в одному з югославських журналів, в якій опубліковані три знімки Гагаріна поряд із французькою гоночною автомашиною, а в тексті значиться приблизно таке: "У Парижі на авіаційно-космічної виставці Гагарін займався більше автомобілями, ніж авіацією і космосом". Я відповів Суслову, що зі змістом статті ознайомлений, стаття пасквільна. Французи подарували Гагаріну гоночну машину, знаючи, що він захоплюється швидкою їздою. Прийняти подарунок від французів йому порадили міністри Дементьєв та Смирнов і наш посол у Парижі Зорін. Суслов задовольнився моєю відповіддю, але порадив бути обачнішими з подарунками космонавтам із капіталістичних країн".

У 90-ті роки автомобіль придбав литовський колекціонер До Індзюліс obozrevatel.com

Тому Гагарін зовсім недовго їздив на цьому авто, щоб не викликати зайвих розмов. До 90-х років машина перебувала в Зоряному містечку у вдови Юрія Олексійовича, – Валентини Іванівни. У неї купе викупив колекціонер із Каунаса Кястутис Індзюліс. Сьогодні автомобіль ретельно охороняється власником від сторонніх очей.

Купе Matra-Bonnet Djet V вручили Гагаріну влітку 1965 року в Посольстві Франції у Москві obozrevatel.com

Кястутис Індзюліс у 80-ті роки обіймав пост міністра автомобільного транспорту Литовської РСР. Крім того, він очолював Центрально-спортивний технічний клуб "Редува" у Каунасі, який займався також збереженням та реставрацією старовинних автомобілів.

Під час візиту до Франції Гагарін оцінив переваги не тільки Matra, але і Citroen DS obozrevatel.com

Відомий автомобільний фотограф та блогер Михайло Миколаєв (Mike Motorov) провів розслідування, і, за його даними, Matra-Bonnet Гагаріна була пофарбована у колір Gris platine irisé – платиновий сірий, а не в блакитний, як на фото, розфарбованому вже у наш час.

Фотографія розфарбована вже в наш час. За інформацією автомобільного фотографа Михайла Миколаєва (Mike Motorov), реальний автомобіль не був блакитним, а платиновим obozrevatel.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, виявлено рідкісні фото приїзду Гагаріна до Києва.