Ford Fusion перетвориться на гібридний кросовер

Сімейний седан Ford Fusion відродиться у формі кросоверу з гібридною силовою установкою. Колись популярне авто гостро потребує оновлення.

Ford Fusion, або Mondeo, як його знають у Європі, деякий час був вершиною сімейних моделей середнього класу. Якийсь час цей седан був найпопулярнішою пропозицією для сімей від Ford, але з часом позашляховики переманили на себе увагу і у Fusion значно впали продажі. Про це повідомляє сайт Carmaganize.

Це змусило компанію скасувати продажі Fusion в Америці, щоб вона могла зосередити всі виробничі зусилля на будівництві позашляховиків, яких хотіли замовники. Тепер Ford готовий випустити на ринок перероблений седан Ford Fusion, який буде схожий на позашляховик. За даними видання, ми зможемо побачити новий Fusion/Mondeo наприкінці 2021 року.

Новинка буде відрізнятися гібридною трансмісією, більшим кліренсом та повнопривідною системою. Таке оснащення повинно дозволити автомобілю конкурувати із іншими представниками SUV, а гібридна установка має залучити клієнтів, які шукають доступний автомобіль на довгий період.

Очікується, що модель отримає 2,5-літровий 4-циліндровий двигун в парі з електричним двигуном загальною потужністю 220 кінських сил. Це також має привернути увагу сімей, які шукають ефективний транспортний засіб, який не буде повільний.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ford готує оновлення хетчбека Fiesta. Це ще один колись домінувальний лідер у своєму класі, якому потрібне оновлення.