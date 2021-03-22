FIAT готує "найочікуваніший позашляховик року"

FIAT готує для Бразилії новий кросовер, який мають презентувати пізніше, у 2021 році. Він має кодову назву Project 363 і компанія називає його "найочікуванішим позашляховиком року".

Бренд випустив тизерне відео, на якому показано, як проєктують кросовер у їхньому південноамериканському дизайнерському центрі в Бразилії. Модель буде мати вертикальну панель із великими повітрозабірниками і стрункі фари. Також показано скульптуру капота, крила та яскраво виражені колісні арки. Про це повідомляє Carscoops (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Модель може стати кросовером-купе, який конкуруватиме з Volkswagen Nivus. Ба більше, фотографи-шпигуни припускають, що таємничий "високошвидкісний седан", який був нещодавно помічений, насправді є прототипом майбутнього кросовера.

Тестовий прототип FIAT, який може виявитися кросовером Carscoops

Це залишається непідтвердженим, але все одно ймовірно, оскільки його камуфляж дуже підозрілий. Раніше FIAT вже маскував прототипи під іншими формами. Наприклад, вони одягали пікапи, як кросовери. Наразі про модель відомо мало, але вона може бути оснащена 1,0- та 1,3-літровими двигунами.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, FIAT оновив сімейство Tipo, яке отримало зміни у дизайні та технологіях. Тепер воно складається з двох модифікацій – Life і Cross.