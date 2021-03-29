Електричний седан Mercedes-Benz EQS 2022 року отримав 56-дюймовий дисплей

Флагманський електричний седан Mercedes-Benz EQS отримає 56-дюймовий вигнутий екран MBUX Hyperscreen, який складатиметься з трьох дисплеїв.

Компанія нарешті розповіла більше про свій майбутній автомобіль. Головною особливістю його інтер’єру буде інформаційно-розважальний екран, який займе всю передню панель. У нього буде входити 12,3-дюймовий дисплей для приладової панелі, 17,7-дюймовий центральний екран та 12,3-дюймовий дисплей для пасажира. Про це повідомили в Carscoops.

Можна обрати варіант без Hyperscreen. У нього входить 12,3-дюймовий дисплей для водія та 12,8-дюймовий планшетний екран, вбудований у центральну консоль для інформаційно-розважальної системи. Решта панелі буде оздоблена деревом та металом.

Незалежно від того, який варіант обрати, автомобіль оснастять програмним забезпеченням MBUX наступного покоління з цифровим асистентом. Система підтримується штучним інтелектом, який може пояснити функції автомобіля, пояснити, наприклад, як під'єднати смартфон за допомогою Bluetooth або навіть налаштувати навколишнє освітлення та анімацію екрану залежно від вашого настрою.

Mercedes-Benz EQS без Hyperscreen Carscoops

EQS оснащений камерами розпізнавання обличчя на дисплеї водія, які використовуються для широкого спектра функцій допомоги та комфорту. Сюди входять біометрична аутентифікація, попередження про втому ATTENTION ASSIST та регулювання зовнішніх дзеркал у задане положення. Також на борту є сканер відбитків пальців для автентифікації водія.

Є також інші особливості, не пов’язані з дисплеєм. Наприклад, модель отримає фільтр HEPA, який утримує весь пил, мікрочастинки та інші речовини поза автомобілем, а також систему об'ємного звучання Burmester потужністю 710 Вт з 15 динаміками. Також є опція двох різних передніх сидінь: стандартний комфорт та додаткові спортивні сидіння з інтегрованими підголівниками в рамках пакету AMG Line.

Крім того, автомобіль має спеціальну програму "Power Nap", яка використовується для перерви і складається з трьох фаз – засинання, сон, пробудження. У першому режимі вона переводить водійське крісло у положення відпочинку, зачиняє бічні вікна, активує іонізацію свіжого та рециркулювального повітря та регулює освітлення. Прокидання супроводжується активізацією зображення та звуків на дисплеї, спеціальним ароматом, короткочасним масажем та вентиляцією сидіння. Останнє знову піднімається, і рулонна штора відкривається.

Поки Mercedes тримає багато технічних деталей у секреті, але відомо, що EQS має надзвичайно аеродинамічний кузов. Він буде пропонуватися з різноманітними акумуляторними батареями, найбільша з яких буде мати потужність 108 кВт год, що дозволяє їздити на дистанції понад 700 км у циклі WLTP. Більш детально про автомобіль стане відомо 15 квітня.

Автомобіль в режимі "Power Nap" Carscoops

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в EQS нейронні мережі зможуть аналізувати й запам'ятовувати дії водія в певних ситуаціях, щоб згодом виконувати їх в автоматичному режимі.