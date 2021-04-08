Citroen анонсував презентацію нової моделі C5

Французька компанія Citroen показала перше офіційне відео нової моделі Citroen C5.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Презентація новинки запланована на 12 квітня. Судячи з тизер, новий С5 буде ставитися до категорії кросоверів. У його дизайні видно стилістичні елементи нового покоління моделі С4, який також перетворили з класичного хетчбека на досить дивний купеподібний кросовер.

Зокрема від С4 новинка успадкує оформлення передньої частини кузова зі V-подібною головною світлодіодною оптикою. Від нього ж новинка отримає химерні форми крил і бічних виштамповок. Задні стійки прикрасили декоративними горизонтальними смужками. Крім того, C5 отримав об'ємні світлодіодні задні ліхтарі оригінального малюнка та форми, а також виразний задній спойлер.

Модель побудована на платформі EMP2, яка використовується на різних моделях концерну Stellantis, зокрема, на моделі Peugeot 508. Флагман родинного бренду поділиться з новинкою своїми силовими агрегатами.

Очікується, що С5 отримає у своє розпорядження 1,5 і 2-літрові дизельні мотори потужністю від 131 до 177 к.с., а також бензиновий 1,6-літровий двигун PureTech потужністю 181 і 224 к.с. Також цілком вірогідна поява у гаммі гібридної 225-сильної модифікації, яка буде мати в своєму арсеналі турбований 1,6-літровий бензиновий ДВС, електромотор і батарею на 11,8 кВтг. На електротязі такий автомобіль здатний долати близько 50 км.

Нагадаємо, що седан та універсал Сitroen C5 випускалися компанією з 2001 року, але у Європі його продажу припинили в 2017 році. У Китаї автомобіль як і раніше доступний для замовлення.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Citroen оновила компактний кросовер C3 Aircross. Автомобіль отримав інший дизайн передньої частини кузова і тепер виглядає більш агресивно.