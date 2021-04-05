BMW E60 5-Series отримав новий бампер в стилі M3 та M4

BMW E60 5-Series встановили новий бампер з величезною решіткою в стилі нових M3/M4. Таку модифікацію продають на китайському сайті Taobao.

Попри розміри бампера з величезними "ніздрями", за який всі критикують компанію, на нього все одно знаходяться свої покупці. Підтвердженням цього є ось цей лот на Taobao, що свідчить про те, що деяким людям подобається такий дизайн. Про це повідомляє Carscoops.

BMW давно стверджує, що вони розробили свою велику решітку з урахуванням конкретного набору покупців, і це доводить, що справді є люди, які хочуть зробити такий бампер на своєму автомобілі.

А може, це просто свідчить про те, що інтернет є настільки великим, щоб задовольнити будь-яку фантазію, незалежно від того, наскільки особливу. Комплект, встановлений на цій 5-Series, коштує приблизно в 2500 юанів, що становить 10 500 гривень.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, минулого року BMW представила нове покоління M3 G80 і M4 G82. Вони примітні величезними "ніздрями" радіатора, що стали новою дизайнерською фішкою марки.

Тюнери з Manhart модифікували BMW M3 та M4. Тепер їх заводський 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун з турбонаддувом почав видавати 620 к.с. та 750 Нм.