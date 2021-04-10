Bentley побудує розкішний житловий хмарочос у Маямі

Юрій Андріїв Новини 12:12, 10.04.2021

Bentley Motors побудує в окрузі Маямі, США, свій перший в історії житловий хмарочос Bentley Residences. Його мають відкрити у 2026 році у місті Санні-Айлс-Біч.

Для роботи над проєктом бренд залучив Dezer Development – компанію, відповідальну за деякі з найрозкішніших фірмових резиденцій у світі, включно з нещодавно завершеними хмарочосами Porsche Design Tower та Armani/Casa. Будівництво вежі розпочнеться у 2023 році. Про це повідомляє Forbes.

За Bentley Residences буде відповідати архітектурна фірма Sieger Suarez Architects, яка також працювала з Porsche Design Tower та Armani/Casa. Будинок буде мати 60 поверхів, в яких розмістять більше ніж 200 розкішних апартаментів, а також ресторан, кінотеатр, віскі-бар, тренажерний зал, басейн, спа-центр і сад.

Для кожного власника апартаменту буде доступний гараж на кілька автомобілів. Усі резиденції розробляли так, щоб у кожній був приватний балкон із краєвидом на океан та затоку через вікна від підлоги до стелі, а всередині – свої басейн і сауна.

Дизайнерські деталі автомобілів Bentley вписали в інтер'єри, включаючи розкішну шкіру та стійкі матеріали. Зазначається, що будівлю проєктують з екологічною організацією Florida Green Building Council.

Провідний дизайнер Bentley Motors Кріс Кук прокоментував створення такого хмарочоса: "У Bentley все було спеціально розроблено для покращення досвіду в машині: їзда, шум, звук, запах та матеріали. Це можливість для нас продовжити цей досвід для клієнта, коли він залишає транспортний засіб. Вони можуть зайти в свою квартиру і мати такий самий рівень деталізації та філософії дизайну".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Breitling створив ексклюзивний хронограф на честь Bentley, якого буде випущено всього 25 екземплярів.

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