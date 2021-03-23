Audi присвятила купе R8 перемогам на Нюрбургринзі

Німецька компанія Audi випустить лімітовану серію суперкара R8, присвячену перемогам заводської команди на знаменитій трасі Нюрбургринг.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Всього планується випустити 50 колекційних екземплярів суперкара.

R8 V10 Green Hell Edition audi-mediacenter.com

Модель R8 V10 Green Hell Edition присвячена п'яти перемог Audi R8 LMS на 24-годинній гонці в "Зеленому пеклі", як поетично називають гоночну трасу у Нюрбурге. Автомобіль буде доступний у чотирьох ексклюзивних кольорах – Tioman Green, Ibis White, Daytona Gray та Mythos Black.

Модель R8 V10 Green Hell Edition присвячена п'яти перемог Audi R8 LMS на 24-годинній гонці в "Зеленому пеклі" audi-mediacenter.com

Незалежно від кольору екстер'єру, суперкар отримає капот, дах, задній дифузор, стійки, бічні "спідниці" та корпуси дзеркал матового чорного кольору. Крім того, в оздобленні будуть присутні контрастні червоні декоративні вставки, які прикрасять кузовні елементи та колісні диски.

Незалежно від кольору екстер'єру, суперкар отримає капот, дах, задній дифузор, стійки, бічні "спідниці" та корпуси дзеркал матового чорного кольору audi-mediacenter.com

В обробці будуть присутні контрастні червоні декоративні вставки, які прикрасять кузовні елементи та колісні диски. audi-mediacenter.com

Салон новинки оброблений алькантарою з синьо-зеленою стрічкою. Також автомобіль отримає килимки з фірмовою символікою, кермо з обробкою з алькантари та червоними вставками, а також інші ексклюзивні декоративні елементи.

Салон новинки оброблений алькантарою з синьо-зеленою стрічкою audi-mediacenter.com

R8 оснащений 5,2-літровим атмосферним V10, який розвиває 620 к.с. У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована коробка передач з двома зчепленнями S tronic. Автомобіль позбавлений електронного обмежувача швидкості і здатний розвивати 331 км/год, а спринт від 0 до 100 км/год зажадає всього 3,1 секунди, але відео свідчить, що в реальному житті суперкар може впоратися з цим вправу за 2,72 секунди.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi презентувала електричний спорткар e-tron GT та назвала ціни.