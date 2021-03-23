Audi присвятила купе R8 перемогам на Нюрбургринзі

Німецька компанія Audi випустить лімітовану серію суперкара R8, присвячену перемогам заводської команди на знаменитій трасі Нюрбургринг.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Всього планується випустити 50 колекційних екземплярів суперкара.

Модель R8 V10 Green Hell Edition присвячена п'яти перемог Audi R8 LMS на 24-годинній гонці в "Зеленому пеклі", як поетично називають гоночну трасу у Нюрбурге. Автомобіль буде доступний у чотирьох ексклюзивних кольорах – Tioman Green, Ibis White, Daytona Gray та Mythos Black.

Незалежно від кольору екстер'єру, суперкар отримає капот, дах, задній дифузор, стійки, бічні "спідниці" та корпуси дзеркал матового чорного кольору. Крім того, в оздобленні будуть присутні контрастні червоні декоративні вставки, які прикрасять кузовні елементи та колісні диски.

Салон новинки оброблений алькантарою з синьо-зеленою стрічкою. Також автомобіль отримає килимки з фірмовою символікою, кермо з обробкою з алькантари та червоними вставками, а також інші ексклюзивні декоративні елементи.

R8 оснащений 5,2-літровим атмосферним V10, який розвиває 620 к.с. У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована коробка передач з двома зчепленнями S tronic. Автомобіль позбавлений електронного обмежувача швидкості і здатний розвивати 331 км/год, а спринт від 0 до 100 км/год зажадає всього 3,1 секунди, але відео свідчить, що в реальному житті суперкар може впоратися з цим вправу за 2,72 секунди.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi презентувала електричний спорткар e-tron GT та назвала ціни.