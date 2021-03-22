Amazon почала тестувати електричні мікроавтобуси Rivian у Сан-Франциско

Amazon почала випробування електричних мікроавтобусів Rivian в Сан-Франциско. Раніше їх тестували в Лос-Анджелесі, а у 2021 році планують розширити програму ще на 14 міст.

Автомобілі розробили у партнерстві зі компанією Rivian Automotive, яка з 2019 року залучила від інвесторів близько 8 мільярдів доларів. Amazon заявили, що обрали Сан-Франциско одним із перших міст для тестування через "чудових клієнтів, унікальну місцевість і клімат". Про це повідомили у CNBC.

Спочатку кур'єрський автобус буде їздити від пункту доставки Amazon у передмісті Сан-Франциско, Річмонді, але найближчим часом електрокар почне працювати з інших місць у районі.

Amazon, який інвестував у Rivian 2 мільярди доларів, у вересні 2019 року погодився придбати 100 000 електромобілів від стартапу, щоб створити власний автопарк, який би повністю працював на відновлюваних джерелах енергії. Кожен фургон має запас ходу 240 км за один заряд.

Amazon представила версію електрофургонів минулої осені. Вони вирізняються дизайном та вдосконаленими функціями безпеки, такими як система допомоги водієві та зовнішні камери, що дають 360-градусний огляд поза автомобілем. Компанія до початку виробництва ще працюватиме над автомобілем. Rivian ж планують почати його випускати у кінці 2021 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Amazon до 2022 року планує ввести в експлуатацію 10 тисяч електрокарів Rivian. В них доступ до вантажів водію забезпечують зсувні двері в перегородці кабіни. Вантажне відділення має три рівні полиць.