Toyota показала перші тизери електричного кросовера

Сергій Іванов Електромобілі 13:13, 12.04.2021 Оновлено: 13:30, 12.04.2021

На майбутньому Шанхайському автошоу компанія Toyota проведе світову презентацію електричного кросовера, який стане родоначальником нового сімейства моделей марки.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Кросовер буде створений за участю фахівців компанії Subaru, які будуть випускати аналогічну модель під власним брендом.

Прем'єру електромобіля заплановано на 19 квітня. На короткому відео зображена вузька головна світлотехніка моделі на світлодіодах, а також обтічна форма передньої частини без звичного для моделей з ДВЗ облицювання радіатора.

Автомобіль використовує глобальну платформу e-TNGA, а за розмірами його можна порівняти з популярним кросовером Toyota RAV4.

Архітектура e-TNGA дозволяє створювати передньо-, задньо-і повнопривідні версії, а також встановлювати мотори і батареї різного розміру і потужності
global.toyota

Водночас машина матиме інші пропорції: збільшену базу і короткі звіси. Архітектура e-TNGA дозволяє створювати передньо-, задньо-і повнопривідні версії, а також встановлювати мотори і батареї різного розміру і потужності.

Автомобіль використовує платформу e-TNGA, а за розмірами його можна порівняти з популярним кросовером Toyota RAV4
global.toyota

Виробництво електричного кросовера нового сімейства організовують на японському підприємстві компанії. Крім кількох разновеликих SUV у нього увійдуть седан та мінівен.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Toyota випустить п'ять електромобілів під новим ім'ям.

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