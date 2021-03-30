Kia провела презентацію електромобіля EV6

Корейська компанія Kia представила новий електричний кросовер EV6.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Kia EV6 став першим автомобілем бренду, побудований на повністю електричної платформі E-GMP. Завдяки бортової системи на 800 В зарядити батарею електрокара від 10 до 80% можна всього за 18 хвилин.

Завдяки бортової системи на 800 В зарядити батарею електрокара від 10 до 80% можна всього за 18 хвилин kianewscenter.com

Автомобіль буде запропонований в трьох версіях: EV6, EV6 GT-Line та EV6 GT. Залежно від конфігурації EV6 та EV6 GT-Line отримають батарею на 58 або 77,4 кВтг. На моноприводной версії з першої встановлюватися один електромотор потужністю 125 кВт (170 к.с.), а з другої – на 168 кВт (228 к.с.). У повнопривідних модифікаціях – два двигуна сумарною потужністю 173 кВт (235 к.с.) або 239 кВт (325 к.с.) відповідно.

Автомобіль буде запропонований у трьох версіях: EV6, EV6 GT-Line та EV6 GT kianewscenter.com

Залежно від конфігурації EV6 і EV6 GT-Line отримають батарею на 58 або 77,4 кВтг kianewscenter.com

Для топової версії EV6 GT підготували батарею на 77,4 кВтг та повний привід з двома електромоторами сумарною потужністю 430 кВт (585 к.с.). З таким арсеналом модель здатна розганятися до першої "сотні" за 3,5 секунди, а максимальна швидкість досягає 260 км/год. Залежно від ємності батареї запас ходу складає від 400 до 510 км.

Для топової версії EV6 GT підготували батарею на 77,4 кВтг і повний привід з двома електромоторами сумарною потужністю 430 кВт kianewscenter.com

Завдяки великій колісній базі у 2900 мм та плоскому підлозі у салоні дуже просторо. Автомобіль отримав повністю цифровий кокпіт з двома екранами, проекційний дисплей з "розширеної реальністю", адаптивний круїз-контроль з функціями утримання в смузі і розпізнавання дорожніх знаків, функцію дистанційній парковки та інші корисні опції. Для багажу передбачені два відділення – спереду на 52 л та ззаду на 520 л. Якщо скласти спинку заднього дивана, то обсяг збільшиться до 1300 л.

Автомобіль отримав повністю цифровий кокпіт з двома екранами kianewscenter.com

Поява новинки є першим кроком компанії на шляху глобальної електрифікації бренду. До 2030 року Kia планує збільшити частку гібридів і електромобілів до 40% від загального обсягу виробництва. Крім того, компанія має намір продавати по всьому світу щорічно 1,6 мільйона "зелених" авто, з яких 880 тисяч – EV. Кіа ставить перед собою амбітну мету стати виробником електромобілів номер 1 в світі. Для цього до 2026 року асортимент EV буде розширено до 11 моделей, з яких 7 використовуватимуть нову платформу E-GMP.

Kia EV6 буде випускатися на заводі компанії у Південній Кореї. До дилерів по всьому світу автомобіль відправитися у другій половині нинішнього року.

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