GM та LG побудують новий завод із випуску акумуляторів

Сергій Іванов Електромобілі 17:15, 15.04.2021 Оновлено: 17:26, 15.04.2021

У межах оголошеної раніше стратегії електрифікації американський концерн General Motors спільно з партнерами з LG Chem анонсували будівництво нового заводу з випуску АКБ.

Про це повідомляє портал Carscoops. Друге за рахунком підприємство дозволить прискорити процес переведення автомобілів американського концерну на електротягу.

Завод буде побудовано по сусідству із заводом GM у Спрінг Гілл, штат Теннессі. Акумуляторні батареї, що виробляє нове підприємство, призначені для використання у новітньому електрокарі Cadillac Lyriq, який буде випускатися у Спрінг Гілл.

Презентація першого в історії марки Cadillac електричного кросовера відбудеться 21 квітня на автошоу у Шанхаї
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На створення нових потужностей концерн має намір інвестувати близько $2,3 млрд. Раніше виробник анонсував інвестиції в розмірі $2 млрд у модернізацію складального заводу у Спрінг Гілл.

Презентація першого в історії марки Cadillac електричного кросовера відбудеться 21 квітня на автошоу у Шанхаї. Орієнтовна вартість новинки очікується на рівні $60 тисяч, а запас ходу становитиме близько 480-500 км.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, концерн GM анонсував створення електричного пікапа Chevrolet Silverado. До 2025 року концерн планує презентувати 30 нових електрокарів.

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