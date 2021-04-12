Електромобіль Nissan Leaf буде офіційно продаватися в Україні

Сергій Іванов Електромобілі 14:25, 12.04.2021

Компанія "Ніссан Мотор Україна" анонсувала офіційний старт продажів Nissan Leaf. Цього літа в Україні дебютує один з найпопулярніших електромобілів у світі.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Оснащений передовими технологіями Nissan, оновлений Leaf вразить українських покупців та прихильників електромобілів та підніме планку на ринку електромобілів на новий рівень.

Оновлений Leaf вразить українських покупців та прихильників електромобілів
ukraine.nissannews.com

Оновлений Nissan Leaf пропонує якісно нові враження від водіння у поєднанні з нульовим рівнем викидів шкідливих речовин. З технологіями Nissan Intelligent Mobility клієнти Nissan зможуть відчувати себе впевненіше за кермом та краще контролювати ситуацію навколо автомобіля. Привабливий інтер'єр не залишить нікого байдужим та подарує ще більше комфорту.

Привабливий інтер'єр не залишить нікого байдужим та подарує ще більше комфорту
ukraine.nissannews.com

Представивши Leaf – перший в світі масовий електромобіль – Nissan став піонером даного сегмента ринку. Сьогодні Nissan Leaf є одним зі світових бестселерів серед електромобілів – він розійшовся по світу накладом понад півмільйона примірників.

Nissan Leaf є одним із світових бестселерів серед електромобілів
ukraine.nissannews.com

Ціни та комплектації стануть відомі на презентації Nissan Leaf в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Nissan випустив ювілейну серію електромобілів Leaf.

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