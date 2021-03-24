Brabus "прокачав" електричний Smart EQ

Відоме німецьке тюнінгове ательє Brabus представила своє чергове творіння – електричний кабріолет Brabus 92R. Новинка буде виготовлена тиражем всього 50 екземплярів.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Компанія Бодо Бушман добре відома по всьому світу своїми нетривіальними проектами. Найсвіжіша дітище майстрів з Боттропа – Brabus 92R, який побудований на базі Smart EQ Fortwo Cabrio. Ексклюзивний спорткар на електротязі покликаний доставити масу задоволення водієві та його супутнику, але при цьому автомобіль абсолютно нешкідливий для навколишнього середовища.

Потужність електромотора збільшили з "заводських" 60 до 68 кВт brabus.com

Потужність електромотора збільшили з "заводських" 60 до 68 кВт, а крутний момент виріс з 118 до 133 Нм. В результаті на розгін до "сотні" електрокару потрібно 10,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена 130 км/год.

Автомобіль отримав ефектний аеродинамічний обвіс з контрастними вставками brabus.com

Автомобіль отримав занижену на 25 мм підвіску, ефектний аеродинамічний обвіс з контрастними вставками, стильні легкосплавні диски Brabus Monoblock розмірністю 16 дюймів спереду та 17 дюймів ззаду, масивний задній дифузор та карбонові корпуси дзеркал. Інтер'єр багато прикрашений карбоном, шкірою та полірованим алюмінієм.

Інтер'єр багато прикрашений карбоном, шкірою та полірованим алюмінієм brabus.com

У салоні встановили анатомічні крісла з контрастною шкіряним оздобленням та фірмовою символікою Brabus brabus.com

Brabus 92R обійдеться клієнтові мінімум у 46284 євро, але реально ця сума буде менше за рахунок державної субсидії. Наприклад, у Німеччині покупцеві компенсують 9 тисяч від цієї суми.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у компанії Brabus поліпшили електричний кросовер Mercedes.