Audi показала електричні кросовери Q4 e-tron та назвала ціни

Сергій Іванов Електромобілі 10:35, 15.04.2021 Оновлено: 10:35, 15.04.2021

В електричному сімействі e-tron – поповнення, компанія Audi презентувала два нових кросовера – Q4 e-Tron та Q4 e-Tron Sportback.

Про це повідомляє пресслужба виробника. З новими компактними "електричками" Audi має намір серйозно потіснити конкурентів та посилити свої позиції на ринку електрокарів.

З новими компактними "електричками" Audi має намір серйозно потіснити конкурентів
audi-mediacenter.com

Обидві новинки побудовані на платформі MLB Evo яка дозволяє використовувати різні типи силових агрегатів. Обидві новинки будуть доступні у різноманітних модифікаціях від міського "круізера" до потужного повнопривідного спорткара.

Q4 50 e-tron Quattro оснащена двома моторами, кожен з яких призводить свою пару коліс
audi-mediacenter.com

Q4 35 e-tron та Q4 40 e-tron отримають у своє розпорядження один електромотор у приводі задньої осі, а версія Q4 50 e-tron Quattro оснащена двома моторами, кожен з яких призводить свою пару коліс.

Базова версія Q4 35 e-tron оснащена батареєю на 55 кВт, а для Q4 40 e-tron та Q4 50 e-tron Quattro передбачена батарея на 82 кВт
audi-mediacenter.com
За рахунок більш обтічного кузова Q4 Sportback e-tron має запас ходу на 8-10 км більше
audi-mediacenter.com

Базова версія Q4 35 e-tron оснащена батареєю на 55 кВт, а для Q4 40 e-tron та Q4 50 e-tron Quattro передбачена батарея на 82 кВт. В результаті запас ходу у залежності від модифікації досягає від 341 до 520 км. А максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 160 та 180 км/год (у Q4 50 e-tron Quattro).

Новинки отримали повністю цифровий кокпіт
audi-mediacenter.com

У Європі Q4 e-tron з'явиться у продажу влітку. У Німеччині ціна стартує з 41900 євро за базову версію Q4 35 e-tron, а в купеоподібному кузові він буде приблизно на 2 тисячі євро дорожче. За повнопривідну версію просять від 52900 євро.

У списку опцій є проекційний дисплей з розширеною реальністю
audi-mediacenter.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi зупинила розробки двигунів внутрішнього згоряння. Основний акцент виробник має намір сконцентрувати на створенні електромобілів.

Коментувати
Авто Електромобілі

Дивіться також

Росіянам запропонували помандрувати по РФ замість скасованих турів до Туреччини

Як РФ стала правонаступником СРСР, якщо СРСР ніколи офіційно не створювали

У Харкові біля академії, де доцентка виправдала війну РФ на Донбасі, влаштували пікет: керівництво відреагувало

Українка про СІЗО в Дубаї: ставилися як до собак, облапували

Учасниця "голої" фотосесії відсвяткувала 19-річчя, згадавши СІЗО в Дубаї