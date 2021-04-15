Audi показала електричні кросовери Q4 e-tron та назвала ціни

В електричному сімействі e-tron – поповнення, компанія Audi презентувала два нових кросовера – Q4 e-Tron та Q4 e-Tron Sportback.

Про це повідомляє пресслужба виробника. З новими компактними "електричками" Audi має намір серйозно потіснити конкурентів та посилити свої позиції на ринку електрокарів.

З новими компактними "електричками" Audi має намір серйозно потіснити конкурентів audi-mediacenter.com

Обидві новинки побудовані на платформі MLB Evo яка дозволяє використовувати різні типи силових агрегатів. Обидві новинки будуть доступні у різноманітних модифікаціях від міського "круізера" до потужного повнопривідного спорткара.

Q4 50 e-tron Quattro оснащена двома моторами, кожен з яких призводить свою пару коліс audi-mediacenter.com

Q4 35 e-tron та Q4 40 e-tron отримають у своє розпорядження один електромотор у приводі задньої осі, а версія Q4 50 e-tron Quattro оснащена двома моторами, кожен з яких призводить свою пару коліс.

Базова версія Q4 35 e-tron оснащена батареєю на 55 кВт, а для Q4 40 e-tron та Q4 50 e-tron Quattro передбачена батарея на 82 кВт audi-mediacenter.com

За рахунок більш обтічного кузова Q4 Sportback e-tron має запас ходу на 8-10 км більше audi-mediacenter.com

Базова версія Q4 35 e-tron оснащена батареєю на 55 кВт, а для Q4 40 e-tron та Q4 50 e-tron Quattro передбачена батарея на 82 кВт. В результаті запас ходу у залежності від модифікації досягає від 341 до 520 км. А максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 160 та 180 км/год (у Q4 50 e-tron Quattro).

Новинки отримали повністю цифровий кокпіт audi-mediacenter.com

У Європі Q4 e-tron з'явиться у продажу влітку. У Німеччині ціна стартує з 41900 євро за базову версію Q4 35 e-tron, а в купеоподібному кузові він буде приблизно на 2 тисячі євро дорожче. За повнопривідну версію просять від 52900 євро.

У списку опцій є проекційний дисплей з розширеною реальністю audi-mediacenter.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi зупинила розробки двигунів внутрішнього згоряння. Основний акцент виробник має намір сконцентрувати на створенні електромобілів.