У Mercedes назріває конфлікт з Хемілтоном

У гоночної команді Mercedes стурбовані надмірною увагою до Льюїсу Хемільтону. На думку Жака Вільньова, це не приносить команді заслужених дивідендів.

Про це повідомляє британський Express. Mercedes домінував у Формулі-1 з самого початку "гібридної ери", але Жак Вільньов вважає, що команді потрібен Валттері Боттас, щоб перемогти Льюїса Хемілтона у чемпіонаті пілотів у цьому році.

Льюїс Хемільтон і Тото Вольф media.daimler.com

Хемілтон пройшов довгий шлях до успіху, але багатьом сьогодні здається, що він став "перетягувати ковдру на себе". Хоча, треба віддати йому належне, успіхи Льюїса, безумовно, зіграли величезну роль у тому, що команда Mercedes домінувала у гонках на протязі останніх 7 років.

"Те, що за кермом боліда Льюїс, приносить команді багато, але на даний момент зростає імідж Льюїса, а не імідж Mercedes. Таке сприйняття. Що дійсно могло б допомогти іміджу Mercedes, так це перемога з іншим гонщиком", – коментує Вільньов.

Очевидно, що розмови про роль Люїса у команді загострилися на фоні не дуже вдалих тестів Mercedes перед Гран Прі Бахрейну. На думку керівника команди Тото Вольфф "Машина W12 виявилася не такою стабільною, передбачуваною та стійкою, як у деяких наших суперників. Red Bull виглядають швидкими і на довгій, і на короткій серії кіл. З моменту завершення тестів ми почали думати, як всього за кілька днів зробити так, щоб повернутися у Бахрейн сильнішими ".

Льюїс Хемільтон на тестах перед Гран Прі Бахрейну media.daimler.com

Чекати результатів передсезонних тестів залишилося зовсім небагато, перша гонка відбудеться вже 28 березня у Бахрейні.

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