У Mercedes назріває конфлікт з Хемілтоном

У гоночної команді Mercedes стурбовані надмірною увагою до Льюїсу Хемільтону. На думку Жака Вільньова, це не приносить команді заслужених дивідендів.

Про це повідомляє британський Express. Mercedes домінував у Формулі-1 з самого початку "гібридної ери", але Жак Вільньов вважає, що команді потрібен Валттері Боттас, щоб перемогти Льюїса Хемілтона у чемпіонаті пілотів у цьому році.

Хемілтон пройшов довгий шлях до успіху, але багатьом сьогодні здається, що він став "перетягувати ковдру на себе". Хоча, треба віддати йому належне, успіхи Льюїса, безумовно, зіграли величезну роль у тому, що команда Mercedes домінувала у гонках на протязі останніх 7 років.

"Те, що за кермом боліда Льюїс, приносить команді багато, але на даний момент зростає імідж Льюїса, а не імідж Mercedes. Таке сприйняття. Що дійсно могло б допомогти іміджу Mercedes, так це перемога з іншим гонщиком", – коментує Вільньов.

Очевидно, що розмови про роль Люїса у команді загострилися на фоні не дуже вдалих тестів Mercedes перед Гран Прі Бахрейну. На думку керівника команди Тото Вольфф "Машина W12 виявилася не такою стабільною, передбачуваною та стійкою, як у деяких наших суперників. Red Bull виглядають швидкими і на довгій, і на короткій серії кіл. З моменту завершення тестів ми почали думати, як всього за кілька днів зробити так, щоб повернутися у Бахрейн сильнішими ".

Чекати результатів передсезонних тестів залишилося зовсім небагато, перша гонка відбудеться вже 28 березня у Бахрейні.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Aston Martin підготував "формульні" версії моделі Vantage