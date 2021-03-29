Знятий із мілини контейнеровоз Ever Given знову блокував Суецький канал. Фото і відео нової НП

Софія Закревська Світ 17:21, 29.03.2021 Оновлено: 17:24, 29.03.2021

У Суецькому каналі контейнеровоз Ever Given, який у понеділок, 29 березня, вдалося зняти з мілини, знову блокував рух. Через сильний вітер судно розвернуло, і воно знову застрягло.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело на каналі. Повідомляється, що ніс корабля при цьому залишався на плаву і, незважаючи на те, що судно розвернулося, воно не сіло на мілину ще раз.

Ever Given знову блокував Суецький канал.
Reuters

На цей момент контейнеровоз Ever Given за допомогою буксирів відновив рух водним шляхом на північ, він був у центрі Суецького каналу.

Контейнеровоз продовжив рух.
Reuters
Ever Given знову рухається на північ.

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