Зливи в Австралії спровокували повені, яких не було майже 100 років. Фото та відео

В Австралії внаслідок масштабних повеней, спричинених затяжними зливами, евакуювали тисячі людей.

Найбільше постраждали жителі штату Новий Південний Уельс. Свої будинки залишили 18 тисяч осіб, зокрема 3 тисячі в Сіднеї, пише DW із посиланням на заяву прем'єр-міністерки штату Гледіс Береджікліен (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Річки вийшли з берегів в Австралії. кадр відео

Також у низці регіонів сталися зсуви. Зокрема, аеропорт у Ньюкаслі припинив обслуговування рейсів через затоплення злітно-посадкової смуги.

Наслідки повені в Австралії. кадр відео

У річках Нового Південного Уельсу і Квінсленда різко підвищився рівень води, який продовжує зростати. У містечку Уоррагамба вода перелилася через дамбу, висота якої становить 142 м.

Люди рятують худобу від повені в Австралії. кадр відео

У деяких регіонах потоки води були настільки сильними, що змивали будинки.

У деяких регіонах спливали будинки. кадр відео

Влада заявила, що таких катастрофічних повеней у країні не було майже 100 років. Водночас синоптики прогнозують, що зливи триватимуть найближчі кілька днів.

Наслідки повені в Австралії. кадр відео

Глава уряду країни Скотт Моррісон запевнив, що постраждалі регіони отримають кошти на відновлення.

Найбільш постраждав штат Новий Південний Уельс. Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді південь Італії накрили зливи, які спричинили руйнівні повені.

Раніше вчені з Імперського коледжу Лондона спрогнозували, що до 2100 року на планету чекає катастрофічна повінь.