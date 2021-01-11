Японію накрили потужні снігопади: є жертви. Фото та відео

Мирослав Семенюк Світ 09:58, 11.01.2021 Оновлено: 10:04, 11.01.2021

Узбережжя Японського моря охопили потужні снігопади, які тривали понад чотири дні.

Як пише NHK, унаслідок стихії загинуло 8 людей, постраждало – більш ніж 270 (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

У снігових заторах застрягли понад 1 тис. автомобілів. Було скасовано більш як 500 авіарейсів.

Найбільше постраждали префектури Ніїгата, Тояма, Ісікава, Фукуї та Гіфу. Жителям цих регіонів рекомендується залишатися вдома.

Для ліквідації наслідків снігопадів залучили загони Сил самооборони Японії.

Понад 4 дні в Японії тривали сильні снігопади
japantimes.co.jp
Постраждали понад 270 людей
japantimes.co.jp
Жителям рекомендується залишатися вдома
japantimes.co.jp
У снігових заторах застрягли понад 1 тис. автомобілів
japantimes.co.jp

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мадриді (Іспанія) випав найсильніший за останні 50 років снігопад – негода практично паралізувала життя міста.

Усього снігопад очікується у 36 іспанських провінціях із 50. Вже загинуло три людини.

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