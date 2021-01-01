Як змінювався образ Меркель під час 16-ти новорічних звернень: показові фото

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила перед нацією із традиційним новорічним зверненням. Вона привернула увагу журналістів до змін у своєму образі за понад 15 років на посаді.

Як пише Stern, політикиня зізналася, що це, імовірно, буде її остання промова з приводу вказаного свята. Адже вона більше не має наміру балотуватися на федеральних виборах.

"Я думаю, що я не перебільшую, коли кажу: ніколи за останні 15 років ми всі не вважали старий рік таким складним. І ніколи, незважаючи на всі турботи та певний скептицизм, ми не чекали нового року з такою великою надією", – зазначила Меркель.

Зміни новорічного образу Ангели Меркель впродовж понад 15 років. DPA

Для запису ролика вона як завжди обрала стриманий лук – канцлерка ФРН одягла золотистий атласний блейзер, який злегка мерехтить. Це наштовхнуло ЗМІ на ідею порівняти її новорічні образи за понад півтора десятиліття у владі.

Показово, що останнім часом Меркель майже завжди обирала блискучі блейзери та піджаки яскравих кольорів: блакитного, бордового, оливкового, червоного. А на початку своєї кар'єри, вона, імовірно надавала перевагу речам із оксамиту та подібних щільних тканин темних відтінків.

Крім того, на більш старих фото на Меркель часто можна було помітити окуляри. Що ж до зачіски, то вона у німецької політичної лідерка практично ніколи не змінювалася.

Ангела Меркель востаннє привітала німців із Новим роком на посаді канцлерки. Скриншот відео

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