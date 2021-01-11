Я вижу, как эти самолеты приземляются один за другим, полны надежды и доброй вести, полны оптимизма. Миллионы порций вакцины, о поставках которой я договорился с моим другом Альбертом Бурла, гендиректором Pfizer, чтобы вывести Израиль первым в мире из кризиса коронавируса.

Мы в 100 раз опережаем средние показатели в мире. Все изумляются, как маленький Израиль это делает. У нас получается, потому что у нас есть решительность и наглость и у нас есть потрясающий медицинский персонал, который приходит утром со шприцем в зубах и набрасывается на работу.

И у нас есть вы, граждане Израиля. Ваша отзывчивость и невероятная взаимопомощь, у всех без исключения, во всех частях страны. Спасибо вам!

Я очень горжусь быть вашим премьер-министром.