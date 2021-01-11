Як маленький Ізраїль першим в світі виходить з коронакризи

Беньямін Нетаньягу Світ 11:11, 11.01.2021

Я вижу, как эти самолеты приземляются один за другим, полны надежды и доброй вести, полны оптимизма. Миллионы порций вакцины, о поставках которой я договорился с моим другом Альбертом Бурла, гендиректором Pfizer, чтобы вывести Израиль первым в мире из кризиса коронавируса.

Мы в 100 раз опережаем средние показатели в мире. Все изумляются, как маленький Израиль это делает. У нас получается, потому что у нас есть решительность и наглость и у нас есть потрясающий медицинский персонал, который приходит утром со шприцем в зубах и набрасывается на работу.

И у нас есть вы, граждане Израиля. Ваша отзывчивость и невероятная взаимопомощь, у всех без исключения, во всех частях страны. Спасибо вам!

Я очень горжусь быть вашим премьер-министром.

Коментувати
Світ

Дивіться також

П'ять фактів про Гольдмана. Що відомо про людину, яка організувала "таємну вакцинацію" для українських VIP'ів

У Конгресі США Трампа назвали "служницею Путіна"

В Українських Карпатах у розпал карантину помітили величезні черги туристів. Фото і відео

Шлемазл, або Давайте порадіємо за преЗЕдента

Лукашенко – про відносини з Україною: я зла не тримаю на Володю Зеленського