Судячи з того, як йдуть "ніздря в ніздрю" кандидати від двох партій у другому турі виборів в Сенат в Джорджії, а також загальні розклади у Верхній палаті Конгресу на даний момент, стає очевидним що ще одного перерахунку голосів в цьому штаті навряд чи вдасться уникнути .

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В общем, сдаётся мне, и сегодня последней точки в выборах 2020 поставлено не будет. Как минимум в Сенат.

На данный момент американские СМИ уже объявили о победе как минимум одного кандидата от демократов, однако окончательных итогов еще нет.

А вот если демократы заберут и 2-е место, то расклад в Сенате будет ровно 50/50. И тогда контроль уходит демократам , т.к. 101 голос в Верхней палате Конгресса принадлежит его главе - вице- президенту США Камале Харрис.

Показательно, что в одном из двух округов, где уже неофициально победил кандидат от демократов, победу над действующим сенатором-респабликанцем одержал пастор-афроамериканец Рафаэль Уорнок.

На фоне прошлогодних массовых протестов BLM и, как результат, усиления раскола в американском обществе по массовому принципу, победа Уорнока, проповедавшего 15 лет в церкви сына Мартина Лютера Кинга в Атланте - это еще и чувствительный удар по самолюбию Трампа и наиболее ярых и радикально настроенных его сторонников.

На данный момент разрыв между кандидатами после подсчёта 98% голосов составляет около 1% , или 50 тыс. голосов.

А вот во второй паре кандидатов, где победитель еще не определился, кандидат от демократов Джон Оссоф опережает своего конкурента от республиканцев Дэвида Прердью с разрывом всего в 12 тыс. голосов. Но говорить об окончательной победе еще слишком рано.

И если разрыв между кандидатами составит менее 0,5%, республиканцы, уверен, потребуют пересчёта голосов.

Ведь на кону для них сегодня стоит не только контроль над Сенатом, но и перспективы навсегда потерять шансы на победу в президентских выборах после легализации Байденом 11 млн незаконных на данный момент мигрантов.

Так что заявления Трампа на митинге в Джорджиии о том, что он устроит "адское сражение" демократам за свою победу все больше напоминает реальность, а не просто глас ущемленного эго.

Уверен, сегодня в Вашингтоне будет точно очень " жарко". И если на момент объявления результатов голосования Коллеги выборщиков на совместном заседании обеих палат Конгресса станет известно, что и второе место уходит демократам, мне даже сложно представить, к чему может призвать Трамп своих сторонников на митинге.....