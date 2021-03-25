Нетаньягу не зміг зібрати коаліцію на виборах в Ізраїлі

Дар'я Дурова Світ 00:10, 26.03.2021 Оновлено: 00:40, 26.03.2021

На виборах парламенту Ізраїлю Кнесету 24-го скликання, що відбулися 23 березня, більшу частину голосів набрала партія "Лікуд" прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу.

Вона отримала 30 місць у парламенті, не зібравши коаліцію – прихильники Нетаньяху контролюють лише 52 місця з 120. Результатами в п'ятницю, 25 березня, поділився портал IsraelInfo.co.il.

Місця в Кнесеті розподілилися наступним чином:

  • "Лікуд" – 30;

  • "Єш атід" – 17;

  • ШАС – 9;

  • "Кахоль Лаван" – 8;

  • "Авода", "Яміна", "Єврейство Тори" і НДІ – по 7;

  • МЕРЕЦ, "Тіква Хадаша", "Об'єднаний список" і "Релігійний сіонізм" – по 6;

  • Раамією – 4.

Разом політичні сили-опоненти Нетаньягу зможуть контролювати 57 крісел у Кнесеті, чого також недостатньо для формування стійкої коаліції.

Додамо, лідируючу позицію на виборах партії чинного прем'єр-міністра Ізраїлю прогнозували декілька екзит-полів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що країна стала першою в світі, яка перемогла коронавірус. За його словами, це стало можливо завдяки швидкій та ефективній кампанії вакцинації від COVID-19.

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