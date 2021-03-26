Нетаньягу не зміг зібрати коаліцію на виборах в Ізраїлі
На виборах парламенту Ізраїлю Кнесету 24-го скликання, що відбулися 23 березня, більшу частину голосів набрала партія "Лікуд" прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу.
Вона отримала 30 місць у парламенті, не зібравши коаліцію – прихильники Нетаньяху контролюють лише 52 місця з 120. Результатами в п'ятницю, 25 березня, поділився портал IsraelInfo.co.il.
Місця в Кнесеті розподілилися наступним чином:
"Лікуд" – 30;
"Єш атід" – 17;
ШАС – 9;
"Кахоль Лаван" – 8;
"Авода", "Яміна", "Єврейство Тори" і НДІ – по 7;
МЕРЕЦ, "Тіква Хадаша", "Об'єднаний список" і "Релігійний сіонізм" – по 6;
Раамією – 4.
Разом політичні сили-опоненти Нетаньягу зможуть контролювати 57 крісел у Кнесеті, чого також недостатньо для формування стійкої коаліції.
Додамо, лідируючу позицію на виборах партії чинного прем'єр-міністра Ізраїлю прогнозували декілька екзит-полів.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що країна стала першою в світі, яка перемогла коронавірус. За його словами, це стало можливо завдяки швидкій та ефективній кампанії вакцинації від COVID-19.