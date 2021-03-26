Нетаньягу не зміг зібрати коаліцію на виборах в Ізраїлі

На виборах парламенту Ізраїлю Кнесету 24-го скликання, що відбулися 23 березня, більшу частину голосів набрала партія "Лікуд" прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу.

Вона отримала 30 місць у парламенті, не зібравши коаліцію – прихильники Нетаньяху контролюють лише 52 місця з 120. Результатами в п'ятницю, 25 березня, поділився портал IsraelInfo.co.il.

Місця в Кнесеті розподілилися наступним чином:

"Лікуд" – 30;

"Єш атід" – 17;

ШАС – 9;

"Кахоль Лаван" – 8;

"Авода", "Яміна", "Єврейство Тори" і НДІ – по 7;

МЕРЕЦ, "Тіква Хадаша", "Об'єднаний список" і "Релігійний сіонізм" – по 6;

Раамією – 4.

Разом політичні сили-опоненти Нетаньягу зможуть контролювати 57 крісел у Кнесеті, чого також недостатньо для формування стійкої коаліції.

Додамо, лідируючу позицію на виборах партії чинного прем'єр-міністра Ізраїлю прогнозували декілька екзит-полів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що країна стала першою в світі, яка перемогла коронавірус. За його словами, це стало можливо завдяки швидкій та ефективній кампанії вакцинації від COVID-19.