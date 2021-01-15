Вакцинація в Ізраїлі працює як конвеєр, – президент Російського єврейського конгресу

В Ізраїлі процес вакцинації населення від коронавірусу (COVID-19) працює немов на конвеєрі. Запис на щеплення відбувається по інтернету або по телефону.

Про це в блозі повідомив президент Російського єврейського конгресу Юрій Каннер. Він зазначив, що вся процедура триває не більш ніж 15 хвилин.

"Ті, хто пройшов вакцинацію, кажуть, що все відбувається, на подив, чітко і злагоджено. 31 грудня я зателефонував своєму приятелеві привітати з Новим роком. Він сказав, що говорити не може – тільки що отримав номерок, сидить у черзі на щеплення – передзвонить через 15 хвилин. І рівно через 15 хвилин дійсно зателефонував – уже вколовшись", – поділився він.

Каннер додав, що після запису потрібно прийти до призначеного часу й отримати номерок.

"Проводиш картку члена лікарняної каси, отримуєш номерок – очікування і процедура мають тривати не більш ніж 15 хвилин. Таймінг важливий, оскільки термін перебування препарату поза морозильної камери обмежений, а в одному крихітному флаконі 5-6 доз вакцини. Якщо все не буде працювати, як годинник, доведеться викидати величезну кількість дорогих у всіх сенсах ліків. Тому все так і працює", – зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі назвали можливу дату закінчення вакцинації від COVID-19.