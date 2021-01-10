В Японії виявили нову мутацію коронавірусу

В Японії зафіксували новий варіант коронавірусу, який відрізняється від мутацій, раніше виявлених у Великобританії і ПАР.

Про це повідомило Reuters. Інформацію щодо нового штаму, виявленого у чотирьох туристів з Бразилії, 10 січня оприлюднило міністерство охорони здоров'я країни.

Всі заражені прилетіли до токійського аеропорта Ханеда 2 січня. За інформацією медиків, 40-річний чоловік мав проблеми з диханням, 30-річна жінка скаржилася на головний біль і біль у горлі, у підлітка відзначили лихоманку, а у четвертої хворої симптоми були відсутні.

Глава Національного інституту інфекційних захворювань Такаджі Вакіта заявив на брифінгу, що характеристики нового варіанту коронавірусу будуть ретельно вивчені. Зокрема, експерти з'ясують, наскільки ефективними виявляться проти нього вакцини і наскільки серйозними можуть бути симптоми захворювання.

"Наразі немає жодних доказів того, що новий варіант, виявлений у людей з Бразилії, має високу инфекційність", – сказав Вакіта.

Після різкого зростання кількості випадків COVID-19 Японія оголосила в 7 січня надзвичайний стан для Токіо і трьох префектур, що є сусідами зі столицею.

За даними Worldmeters, в Японії зафіксовано понад 280 тисяч випадків зараження COVID-19, майже 4 тисячі людей померли від хвороби.

Статистика COVID-19 в Японії Worldmeters

Як повідомляв OBOZREVATEL, нову мутацію коронавірусу, яку вперше виявили в Великобританії, зафіксували вже в 41 країні. Таку інформацію про мутант "VOC 202012/01" станом на 5 січня повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я в щотижневому епідеміологічному зведенні.