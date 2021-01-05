У США вигадали "розумний водяний годинник"

Каліфорнійський стартап Nudge Systems спроєктував і виготовив пристрій Smart Water Pleco для підрахунку витрат води в домашньому господарстві.

Як повідомив New Atlas, девайс навіть уміє попереджати господарів про витік у водопроводі. Для передачі, обробки та відображення даних він використовує домашню мережу Wi-Fi.

"Розумний водяний годинник" складається з чотирьох частин: датчика, корпусу акумулятора, дисплея та додатка для IOS і Android. Працює він за таким принципом: користувач під’єднує датчик до домашнього лічильника води за допомогою ремінця. Сенсор передає дані в корпус акумулятора, той транслює їх на дисплей.

Алгоритми, запатентовані компанією, обробляють сигнали, що надходять із точки, звідки постачається вода, і перетворюють їх на інформацію про використання рідини під час прийняття душу, змиву, використання крана тощо. Аналізуються, зокрема, швидкість і тривалість дій користувачів із водою.

Винахід також надає дані про загальне споживання води за день, тиждень та місяць і в різні пори дня.

Вартість Smart Water Pleco у США становить $249 плюс передплата за обробку даних у розмірі $5.

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