В Ізраїлі ЗМІ взялися за скандал навколо контрабандної вакцини для України

Олексій Тітофф Світ 12:51, 8.01.2021 Оновлено: 13:21, 8.01.2021

В Ізраїлі ЗМІ зацікавилися скандалом навколо вакцини від коронавірусу (COVID-19), яку незаконно могли ввести для українських чиновників із їхньої країни.

Серед інших українських ЗМІ видання Ynet посилалося на заяви глави редакційної ради OBOZREVATEL і президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського.

"В Україні вивчають повідомлення про те, що вакцини Pfizer були вивезені з Ізраїлю контрабандою та передані політикам за 3 тисячі євро. У повідомленнях стверджується, що відповідальним за контрабанду є Роман Гольдман, який в Ізраїлі називає себе лікарем", – йдеться в публікації.

У коментарі для Ynet Бродський сказав, що Гольдман пропонував багатим людям в Україні вакцинувати за великі гроші. За його словами, вакцини Pfizer були доставлені з Ізраїлю в Україну чартерним рейсом у кінці минулого місяця.

"Очевидно, вакцина в'їхала в Україну без проходження митниці, оскільки її ввезли через зал офіційних делегацій аеропорту – під прикриттям паспорта якогось депутата, без митного огляду", – зазначив Бродський.

Також Бродський передав Ynet і Yedioth Ahronoth листа, якого він надіслав слідчим в Ізраїлі, в якому він просив з'ясувати, як Гольдману вдалося отримати партії вакцин в Ізраїлі і експортувати їх в Україну.

Ізраїльське видання зазначає, що Державне бюро розслідувань в Україні почало розслідування за цим фактом. Правоохоронці готують список усіх, хто міг бути вакцинований.

Додамо, що в Україні Роман Гольдман є головою Асоціації медичних центрів Ізраїлю МЕДЕС і пов'язаний із багатьма бізнесменами та високопоставленими політиками. На запит Ynet Гольдман поки не відповів.

Нагадаємо, що раніше Михайло Бродський заявив, що деякі українські нардепи й топчиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5-3 тисячі євро. Також він опублікував фотографію вакцини, яку незаконно могли ввести для українських чиновників із Ізраїлю.

За його інформацією, 29 або 30 грудня чартерним бортом в Україну з Ізраїлю було таємно завезено партію вакцини Pfizer. У відповідь спікер ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоеля Едельштейна запевнив, що зробити це було неможливо, оскільки препарат вимагає глибокого заморожування.

Підкреслимо, що видання OBOZREVATEL у партнерстві з ізраїльським агентством із боротьби з міжнародним фінансуванням тероризму та корупції I-AML розслідує злочинну схему вакцинації "обраних".

Після оприлюднення інформації про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство охорони здоров'я і співробітники Міністерства внутрішніх справ вивчать інформацію про можливу організацію в Україні підпільної вакцинації проти коронавірусу.

Також президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити ці дані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Бродський вважає, що Денис Шмигаль і нардеп Михайло Радуцький повинні зробити аналіз на антитіла до коронавірусу, щоб підтвердити відсутність таємної вакцинації. Якщо результат тестування виявиться позитивним, то обидва зобов'язані піти у відставку.

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