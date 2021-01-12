В Італії виявили нового "нульового пацієнта" з COVID-19, який захворів у листопаді 2019 року

Перший випадок коронавірусу в Італії міг бути зафіксований ще 10 листопада 2019 року – до того як Китай попередив світ про спалах в Ухані наприкінці грудня.

Новим нульовим пацієнтом стала 25-річна жінка з Мілана. Такого висновку дійшли дослідники з Міланського державного університету та Італійського діагностичного центру. Результати було опубліковано в Британському журналі дерматології, пише Daily Mail.

Зазначається, що вона заразилася раніше за дитину, яка захворіла в грудні і вважалася першим випадком у країні.

Жінка звернулася по медичну допомогу через висипи на шкірі та біль у горлі. Ці симптоми, за словами експертів, поряд із діареєю і головним болем є найменш поширеними симптомами COVID-19.

Дослідники повторно вивчали біопсію шкіри пацієнтів з атиповим дерматозом, яким восени 2019 року не змогли поставити точний діагноз. Раніше вони з'ясували, що були випадки, коли COVID-19 вражав тільки шкіру хворих.

"Це найдавніший науково задокументований випадок наявності SARS-CoV-2, але, ймовірно, ми також знайдемо його в зразках із жовтня 2019 року, якщо продовжимо пошук", – зазначив глава дослідження Раффаель Джанотті.

За даними на 12 січня, в Італії з початку пандемії захворіли 2,3 млн осіб. З них 1,6 млн пацієнтів одужали і майже 80 тисяч померли.

Статистика захворюваності на COVID-19 в Італії. worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я припускають, що коронавірус міг зародитися також в інших країнах світу, а не тільки в Китаї.