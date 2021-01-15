В Індонезії знайшли найстаріший наскельний малюнок: йому понад 45 тисяч років

В Індонезії, на острові Сулавесі, археологи виявили найдавніший із відомих у світі наскельний живопис. На ньому – зображення свині.

Як повідомляє BBC, малюнок було знайдено в печері Леанг Тедонгнге. Зображення дикої свині розміром 136 см на 54 см було зроблено близько 45,5 тисяч років тому темно-червоним пігментом охри. Це найдавніші свідчення заселення цього регіону людьми.

Як зазначає науковий журнал Science Advances, деталі вказують на те, що спочатку зображено було три свині і ще одну тварину, яку неможливо визначити з упевненістю.

Один з авторів звіту, опублікованого в журналі, Максим Обер припустив, що зображення може бути набагато старшим, тому що використане датування належить тільки до кальциту, нанесеного поверх зображення.

"Люди, які нанесли їх (зображення. – Ред.), були сучасними, такими як ми, у них були можливості й інструменти, щоб намалювати все, що завгодно", – заявив він.

Нагадаємо: раніше на цьому ж острові Сулавесі було знайдено наскельні малюнки, яким близько 44 тисяч років. Археологи зазначають, що це, ймовірно, перші зображення, на яких відображена сцена за участю надприродних істот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у джунглях Амазонки на території Колумбії виявили десятки тисяч добре збережених наскельних малюнків віком близько 12 500 років. Учені назвали покритий зображеннями скельний масив завдовжки понад 12 кілометрів "Сікстинською капелою давніх".