В Індонезії знайшли найстаріший наскельний малюнок: йому понад 45 тисяч років

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Світ
986
В Індонезії знайшли найстаріший наскельний малюнок: йому понад 45 тисяч років

В Індонезії, на острові Сулавесі, археологи виявили найдавніший із відомих у світі наскельний живопис. На ньому – зображення свині.

Як повідомляє BBC, малюнок було знайдено в печері Леанг Тедонгнге. Зображення дикої свині розміром 136 см на 54 см було зроблено близько 45,5 тисяч років тому темно-червоним пігментом охри. Це найдавніші свідчення заселення цього регіону людьми.

Як зазначає науковий журнал Science Advances, деталі вказують на те, що спочатку зображено було три свині і ще одну тварину, яку неможливо визначити з упевненістю.

Найстаріший наскельний малюнок

Один з авторів звіту, опублікованого в журналі, Максим Обер припустив, що зображення може бути набагато старшим, тому що використане датування належить тільки до кальциту, нанесеного поверх зображення.

"Люди, які нанесли їх (зображення. – Ред.), були сучасними, такими як ми, у них були можливості й інструменти, щоб намалювати все, що завгодно", – заявив він.

Найстаріший наскельний малюнок

Нагадаємо: раніше на цьому ж острові Сулавесі було знайдено наскельні малюнки, яким близько 44 тисяч років. Археологи зазначають, що це, ймовірно, перші зображення, на яких відображена сцена за участю надприродних істот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у джунглях Амазонки на території Колумбії виявили десятки тисяч добре збережених наскельних малюнків віком близько 12 500 років. Учені назвали покритий зображеннями скельний масив завдовжки понад 12 кілометрів "Сікстинською капелою давніх".

Індонезія