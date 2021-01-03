В Індії дах крематорію, що обвалився під час церемонії, заживо поховав десятки людей

В Індії в місті Мураднагар під час похорону обвалився дах укриття крематорію, в результаті чого загинуло щонайменше 25 осіб.

Про це повідомило India Today. Більшість загиблих були родичами Рам Дхана, на церемонію кремації якого вони зібралися.

Люди сховалися під дах через сильний дощ.

За словами суперінтенданта поліції Іраджа Раджа, крім убитих, ще 15 осіб були госпіталізовані до різних лікарень.

Рятувальники кілька годин розбирали завали будівлі, щоб знайти тих, хто, можливо, уцілів. До рятувальної операції залучили спецтехніку.

Правоохоронці почали розслідування інциденту.

До вечора були упізнані щонайменше 18 тіл.

Прем'єр-міністр країни Нарендра Моді, міністр оборони Раджнатх Сингх і головний міністр штату Уттар-Прадеш Йоги Адітьянатх висловили співчуття рідним загиблих. Їм виділять фінансову компенсацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в республіці Тува в результаті ДТП за участю двох легковиків загинули вісім осіб. На момент події в двох транспортних засобах знаходилося 11 людей.